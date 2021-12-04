أسعار الدواجن اليوم السبت 4-12-2021 في مصر

يهتم العديد من الأشخاص خاصة ربات المنازل بمتابعة أسعار الدواجن لإدخالها في تحضير العديد من الأطعمة والوجبات المختلفة حيث يفضل تناولها الكثيرين مقارنة باللحوم الحمراء.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم السبت الموافق 4 ديسمبر الجاري، بالأسواق المصرية، وفق تصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في حديثه لـ«الوطن»، وذلك على النحو التالي:

أسعار الدواجن البيضاء

تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، بالمزرعة بين 21 و22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وقال «عبد العزيز» إن سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة وصل اليوم إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم، بين 10 جنيهات و 12 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وتراوح سعر البط المسكوفي اليوم مذبوحًا ومُكيسًا ومعبئًا بين 36 و38 جنيهًا في المزرعة، فيما يتراوح سعره بالنسبة للمستهلك بين 48 و49 جنيهًا، وتراوح سعر البط البيكيني الأبيض بين 24 و26 جنيهًا في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 و32 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وتراوح سعر بيع الرومي اليوم، في المزرعة ما بين 38 و40 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 52 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

أما الجوز من الحمام، وصل إلى نحو 60 جنيهًا إلى المستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

أسعار السمان اليوم

وقال عبدالعزيز، إن أسعار السمّان، تختلف بحسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، وذلك حسب حجم ووزن الطبق، أما سعر السمّان «الجامبو» فيباع الـ6 في طبق واحد بسعر يتراوح بين 80 و90 جنيهًا.