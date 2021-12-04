جورج كلوني يكشف سبب رفضه إعلانا بقيمة 35 مليون دولار: دولة مشكوك فيها

قال النجم الأمريكي جورج كلوني، إنه رفض عرضًا بقيمة 35 مليون دولار مقابل يوم عمل واحد لتصوير إعلان تجاري لشركة طيران، وذلك خلال مقابلة أجراها مع صحيفة «الجارديان»، قال فيها: «عرضت علي 35 مليون دولار مقابل عمل ليوم واحد لإعلان تجاري لشركة طيران، لكنني تحدثت مع أمل حول ذلك، وقررنا أنه لا يستحق ذلك».

جورج كلوني يكشف سبب رفضه تصوير إعلان بقيمة 35 مليون دولار: «دولة مشكوك فيها»

وأوضح جورج كلوني إن شركة الطيران مرتبطة بـ «دولة رغم أنها حليف، إلا أنها مشكوك فيها في بعض الأحيان، ولذا فكرت أنه إذا استغرق الأمر دقيقة من النوم بعيدًا عني، فهذا لا يستحق كل هذا العناء»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

كلوني يتحدث عن إخراجه فيلم «The Tender Bar»

كان كلوني يتحدث لـ «جارديان» عن فيلمه الجديد «The Tender Bar»، الذي أخرجه ، لكنه لم يشارك فيه، الذي يقوم ببطولته بن أفليك، ودانييل رانييري وتاي شيريدان، وهو مقتبس من مذكرات عام 2005 التي تحمل الاسم نفسه بقلم جي آر مورينجر، ويسرد حياة مورينجر التي نشأ في لونج آيلاند، والمقرر أن يتم إصدار الفيلم في إصداره في 17 ديسمبر الجاري.

وقال النجم الأمريكي في حديثه للصحيفة: «إنه فيلم لطيف للغاية، وأردت أن أكون جزءًا منه ، وأعتقد أنه ربما يريد الجمهور أن يكون جزءًا من تجربة لطيفة».

جرج كلوني يتجه إلى أستراليا من أجل عمل جديد

كشف كلوني أيضًا أنه متجه إلى أستراليا للعب دور البطولة جنبًا إلى جنب مع جوليا روبرتس في فيلم «Ticket to Paradise» للمخرج أول باركر، وسيكون في المملكة المتحدة لتصوير مشروع آخر غير محدد مع براد بيت.