«ثناء» في دعوى خلع: بعد 15 سنة اكتشفت أنه متجوز صاحبتي عرفي

وسط عشرات النساء اللاتي، يقفن بشكل يومي بين أروقة المحكمة، حكت «ثناء. هـ» 35 سنة، قصتها التي جعلتها تلجأ لمحكمة الأسرة بعد زواج دام 15 عامًا من حبيبها بعدما تحدت أسرتها للزواج منه، وبررت سبب دعوى الخلع التي أقامتها بأنها اكتشفت خيانته لها وأنه متزوج عرفيًا من صديقة عمرها، ورفض طلاقها.

قالت الزوجة لقاضي محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، إنها كانت صغيرة عندما قابلت زوجها، ومع الوقت تبادلا الإعجاب، وبدأت بينهم قصة حب، وبعد التحاقها بالجامعة تقدم لخطبتها، لكن أهلها رفضوه لعدة أسباب، وظلت 3 أعوام تعاند أهلها وتضغط عليهم حتى وافقوا على خطبتها منه، وبعدها تم الزواج، وأنجبت منه «ولد، وبنت»، وعاشت معه لمدة 15 عامًا كانت فيهم نعِم الزوجة، وجعلت من حياتهم حياة مثالية، حسب وصفها.

الصدفة كشفت خدعة الزوج

وأضافت «ثناء» خلال دعوى الخلع، أنها تحملت مع زوجها جميع صعوبات الحياة، وتمسكت بمنزلها وأولادها، وأرادت أن تعيش معه عمرها كاملًا، لكنه لم يصن العشرة، ولم يقدر تضحياتها من أجله، وخدعها مع أقرب الأشخاص إليها، حتى أنها لم تصدق حتى الآن أنه كان يخدعها لمدة 5 سنوات، وجعلها لا تطيق العيش برفقته، بعد أن اكتشفت عن طريق الصدفة أنه متزوج عرفيًا من صديقة عمرها.

زواج عرفي من صديقة العمر

وتابعت الزوجة للقاضي دعواها قائلة: «من فترة وحدة صاحبتي لمحتلي أن جوزي طريقته غريبه معاها، بس أن افتكرت أنها عايزة توقع بيني وبين وجوزي، فمهتمتش لكلامها، بس بعد مدة بدأت ألاحظ أنها بتدخل في حياتنا بطريقة مباشرة كأنها عايشة معانا وكل أخبارنا عندها، وعارفة أدق تفاصيل جوزي، فبدأت أركز معاهم، وشكيت فيهم وبدأت أراقبه لحد ما اكتشفت أنهم في علاقة مع بعض من سنيين ولما سألته أنكر وقالي إنهم أخوات، وبعدها عرفت أنه متجوزها عرفي».

وأنهت «ثناء» دعواها بأنها توسلت إليه حتى يطلقها، لكنه رفض، فقررت اللجوء لمحكمة الأسرة لتقيم دعوى خلع ضده، بسبب الحالة النفسية السيئة التي مرت بها بعد معرفتها بزواجه من صديقتها، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن، على أن يتم الحكم فيها في دور يناير المقبل.