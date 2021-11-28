زوج أمام محكمة الأسرة: «مراتي عاوزة تبقى جزارة وأصابتني بعاهة مستديمة»

«أهلها جزارين وكل تعاملاتهم بالأسلحة البيضاء».. لم يتوقع أحمد أنه سيقع في حب فتاة لديها ميول عنيفة في الحياة، فبعد اللحظات الأولى التي رآها فيه وهي هادئة رقيقة مهندمة، تخاف من الدماء مثل باقي البنات، تفاجأ الزوج بأن خطيبته ترغب في امتهان مهنة الجزارة من أجل تحقيق حلم الطفولة، كما أن أسلوبها تغير 180 درجة عما كانت تعامله به، إذ وصل الأمر إلى إصابته بعاهة مستديمة في عينه، فطلب منها الانفصال بشكل ودي، لكنها رفضت، فلجأ لمحكمة الأسرة بـ«زنانيري» بعد 4 سنوات من زواجهما، ليقيم دعوى نشوز ضدها.

أسلوبها عنيف وتريد العمل كجزارة

وقف الزوج أمام القاضي بمحكمة الأسرة، قائلا إنه تعرف على فتاة جميلة عن طريق أحد الأقارب، وبعد التحدث معها ومقابلتها، تبادلا الإعجاب، فطلبت منه أن يخطبها بسبب أسلوب أهلها معها، فذهب لخطبتها وكانوا عائلة مناسبة، وبعد موافقة العائلتين اتفقنا على موعد الزفاف، ولاحظ وقت الخطوبة أسلوبها العنيف معه، وبعدها صارحته أنها تود أن تعمل جزارة برفقة أشقائها، لكنه رفض ذلك.

أهلها يعنفونه بالأسلحة البيضاء

وأوضح الزوج للقاضي أنه اعتقد أن أسلوبها العنيف هذا نتيجة لتربيتها وسط 4 رجال يعملون في مهنه الجزارة، وأنها بعد العيش معه ستتطبع بطباعه، وتصبح أهدأ، لكن الأمر صار عكس المتوقع، إذ ساءت الطباع وأرادت أن تصبح رجل البيت، فكل محادثة بسيطة تحدث بينهما تتحول لشجار عنيف وتتصل بأهلها للمجيء، ويقوموا بتعنيفه وتهديده بالأسلحة البيضاء الذي يستعملونها في الجزارة، وفي كل مرة كان يريد اصطحابها لزيارة عائلته ترفض وتغلق الباب الحديدي حتى لا يخرج من المنزل وتشتمه وتعنفه وترفض الذهاب نهائيًا، وتذهب فقط في المناسبات العائلية.

استولوا على شقته وطردوه

«في أحد المشاجرات اتصلت بأهلها، واشتكت لهم أنه قام بالتعدي عليها وضربها، فجأوا وضربوه بسلاح أبيض، وقاموا بطرده من المنزل، واستلوا على الشقة بوضع اليد، وبعد تدخل الأهل والأقارب، وجلسات صلح تصالحنا وعدت للمنزل، وبعد فترة جرى تصفيته من العمل بسبب ظروف فيرس كورونا، ولم تتحمل جلوسه في المنزل وزادت المشاجرات»., هكذا وصف الرجل معاناته مع زوجته.

اصابته بعاهة مستديمة

وتابع: «في مرة كنا رايحين فرح، واعترضت على طريقة لبسها الضيقة ومكياجها، وطلبت منها تغيرهم لأنهم ملفتين جدا، وأنا مرضاش مراتي تلبس كده، لكنها رفضت وحلفت هتروح غصب مني، ولقتها ضربتني بسكينة وعملتلي عاهة مستديمة في عيني، وبعدها طلبت منها الطلاق في هدوء لكنها رفضت».

وأنهي أحمد دعواه بأنه لجأ لمحكمة الأسرة ليقيم دعوى نشوز ضدها، بسبب أسلوبها بعد أن طلب منها الطلاق بشكل ودي ورفضت، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يجرى الفصل فيها.