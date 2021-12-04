محميات سانت كاترين: الوعل «صافي» بدأت تتأقلم على بيئتها الجديدة (صور)

قال الدكتور إسماعيل حطب، مدير محميات سانت كاترين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الوعل الجبلي التي تسلمته المحمية منذ أيام من أحد أبناء محافظة جنوب سيناء حالتها الصحية جيدة، وبدأت في التأقلم على الوضع الجديد وبيتها الذي أنشئ خصيصا لها.

وأضاف أن الوعل، المسمى «صافي»، بدأت رحلة تعودها على الطبيعة الجبلية وتقليل كمية الغذاء التي كانت تُعطى لها، وكذلك تغيير نوع الطعام، حتي تتشابه مع أعشاب الجبال الموجودة على قمم جبال سانت كاترين.

تقليل أعداد الزوار

وأضاف مدير محميات سانت كاترين، أن المحمية وضعت برنامجا لـ«صافي»، حيث جرى تقليل أعداد زائريها، وخُصص لها فرد واحد فقط لخدمتها.

وأوضح أن الوعل لا تخاف البشر، وهذا يمثل خطرا كبيرا عليها حال عودتها إلى الجبل، حيث من السهل ألا تهرب من الصيادين مثل أقرأنها لأنها نشأت في بيت وكانت تعيش مع الإنسان وارتبطت به.

وقال إن المحمية قررت الاحتفاظ بالوعل مدة عام لرعايتها، حتى تتمكن من العودة سالمة إلى الجبال لتعيش وسط بني جنسها.

بداية حكاية الوعل «صافي»

وعن بداية قصة «صافي»، ذكر الدكتور إسماعيل حطب أنه تلقى اتصالا من أحد العاملين في المحميات، ويدعي «رجب»، حيث أخبره أن هناك شخص يدعى سعيد الحيوس لديه وعل بري رباه منذ صغرها حتى أصبح عمرها 7 أشهر، ويريد أن يسلمها إلى المحميات في سانت كاترين لتوفير الرعاية اللازمة لها.

وعلى الفور، تم الاتصال بقيادات الوزارة وجرى التدريب لنقل التيتل صافي إلى مزرعة صغيرة أُعدت خصيصا لها، ووُضع لها كل ما يتعلق بها لمحاكاة حياتها في الجبال حتى تكبر وتستطيع الاعتماد على نفسها.

ونُقلت «صافي» الأسبوع الماضي من رأس سدر إلى مدينة سانت كاترين عن طريق سيارة المحمية.