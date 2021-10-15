أهالي سانت كاترين يرصدون ظهور التيتل البري «النادر» بجوار الدير (فيديو)

بدأت مدينة سانت كاترين تستعد لاستقبال موسم الشتاء، ومع برودة الجو تظهر حيوانات التيتل البري الذي يطلق عليها بدو سيناء اسم الغزلان أو الصيد، خاصة وأن التيتل البري من الحيوانات التي أصبح محرم صيدها داخل محمية سانت كاترين، وحصلت «الوطن» على فيديو حصري يرصد ظهور الحيوان المهدد بالانقراض بسيناء.

فيديو يرصد التيتل حول دير سانت كاترين

وقال الدكتور محمود عثمان مفتش آثار سانت كاترين في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى رصد التيتل البري في منطقة الوادي المقدس طوى بجوار دير سانت كاترين، ورصد ما يقرب من 10 من قطيع التيتل البري معظمهم من الإناث وكان أحد الذكور يشاهد ويرصد القطيع للمراقبة حتى ينتهوا من الطعام، وقال إنهم يبدو أنهم أسرة واحدة.

التيتل البري يظهر في المناطق التي يشعر فيها بالأمان

قال محمد موسى من أبناء سانت كاترين في تصريح خاص لـ«الوطن»: «إن التيتل البري يبحث عن الهدوء والمياه وأن حجمه لا يتعدى 100 كيلو جرام»، موضحًا أن الإناث لا يتعدى وزنها من 30 إلى 40 كيلو جرام، أما الذكر يصل وزنه 100 كيلو في بعض الأحيان.

وأضاف «موسى»: «أن هذا الحيوان البري يظهر في المناطق التي يشعر فيها بالأمان مثل المنطقة الموجودة حول الدير، وحول المدينة فالتيتل يبحث عن الأماكن الهادئة والمناطق التي تتواجد بها الأعشاب التي يرعى فيها، بالإضافة أنه يتم مشاهدته في المناطق التي يتوفر بها المياه».

وأكد أن التيتل يختفي مع بدء موسم التزاوج، مشيرًا إلى أن صيده محرم والجميع يحافظ على هذه الثروة الطبيعية المهددة بالإنقراض.

كل ما تريد معرفته عن التيتل البري

يعيش التيتل البري في الجبال، ويشبه لونه الجبال تمامًا حيث يصعب رصده وتتتبعه، ويختفي ويظهر فجأة دون مقدمات، بسبب سرعة حركته جدًا فوق المرتفعات، دائمًا يظهر في شكل مجموعات من 3 إلى 8 في القطيع الواحد.

المحميات تناشد البدو بعد صيد التيتل البري

عقد الدكتور إسماعيل حطب مدير محميات سانت كاترين اجتماعات عدة مع أهالي المدينة لتنشيط دور الأهالي في حماية البيئة الطبيعية المحيطة، وحث مواطني المدينة على الانخراط ضمن منظومة حماية البيئة الطبيعية. وطالب الدكتور حطب مشايخ وعواقل القبائل، بعدم صيد الحيوانات البرية، خاصة حيوان «التيتل»، نظرًا لنوعه النادر وقلة عدده.