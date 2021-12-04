تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها

غاب الفنان الكبير رشوان توفيق، وحفيده عن حضور جلسة نظر الدعوى المقامة من ابنته آية ضده بإلغاء التوكيلات، بينما حضر دفاعه بتوكيل من الفنان، ولم تستغرق القضية سوى دقائق قليلة وقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 25 ديسمبر الجاري للإعلان.

بداية الأزمة بين رشوان توفيق وابنته

وبدأت الأزمة خلال الأيام الماضية عندما كشف الفنان رشوان توفيق عن وجود خلافات مادية بينه وبين ابنته الصغرى «آية»، ورفعت عددا من الدعاوى القضائية ضده في المحكمة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي.

رفض التصالح

وتحدث المحامي مجدي مهران عن أسباب رفض ابنة رشوان توفيق التصالح، في مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة» المذاع على شاشة «etc»، قائلا إنه صاحب مبادرة الصلح بين الفنان الكبير وابنته، وفي البداية رحب نجلها محمد عصام بالتصالح، ولكن بعد ذلك رفضت تماما، موضحا: «الأستاذة آية ابنة رشوان توفيق رفضت الصلح نهائيًا رغم إصرار والدها، ورغم أن رشوان توفيق كان مرحب جدًا بمبادرة الصلح».

ابنة رشوان توفيق ترفض الصلح مع والدها

وأضاف، أنه وصل له ترحيب من محمد عصام، حفيد رشوان توفيق، من ابنته آية، وأبدى استعداده للمصالحة، إلا أننا فوجئنا أن الصورة باتت متغيرة تمامًا، «آية ابنة رشوان توفيق رفضت الصلح نهائيًا رغم إصرار والدها، ورغم أن رشوان توفيق كان بيقول آية مكنتش بتنام جنبي، دي كانت بتنام على حجري».

وعلى جانب آخر، قال الفنان رشوان توفيق، إن التنازل عن التوكيل هو محل النزاع بينه وبين ابنته، موضحا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «مش هلغي التوكيل مهما حصل، والفلوس لما كانت بتطلع من بنوك كانت باسمي أنا، أنا اللي بدفع، محدش هيمشي كلمته عليا أبدا».