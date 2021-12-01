أسباب رفض ابنة رشوان توفيق التصالح: «ترغب في تنازل والدها»

حالة واسعة من الجدل انطلقت على منصات التواصل الاجتماعي، حول أسباب رفض ابنة الفنان رشوان توفيق التصالح، وفقا لما كشفه مجدي مهران محامي الفنان رشوان توفيق، حيث أن الابنة الصغرى «آية» مصممة على موقفها، وترغب في تنازل والدها عن التوكيل بالإضافة إلى حصولها على «الشاليه» سبب الأزمة، وهو ما يرفضه تماما الفنان الكبير، مؤكدا على أنه يحق له التصرف في أمواله بالطريقة التي يراها صحيحة من وجهة نظره.

المحامي مجدي مهران يكشف عن أسباب رفض ابنة رشوان توفيق التصالح

وتحدث المحامي مجدي مهران عن أسباب رفض ابنة رشوان توفيق التصالح، في مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة» المذاع على شاشة «etc»، قائلا إنه صاحب مبادرة الصلح بين الفنان الكبير وابنته، وفي البداية رحب نجلها محمد عصام بالتصالح، ولكن بعد ذلك رفضت تماما، موضحا: «الأستاذة آية ابنة رشوان توفيق رفضت الصلح نهائيًا رغم إصرار والدها، ورغم أن رشوان توفيق كان مرحب جدًا بمبادرة الصلح».

رشوان توفيق عن أزمته مع ابنته: «تعبت من المشاكل»

وعلى جانب آخر، قال الفنان رشوان توفيق، إن التنازل عن التوكيل محل النزاع بينه وبين ابنته، موضحا في تصريحات سابقة لـ«الوطن»: «مش هلغي التوكيل مهما حصل، والفلوس لما كانت بتطلع من بنوك كانت باسمي أنا، أنا اللي بدفع، محدش هيمشي كلمته عليا أبدا».

وأشار الفنان الكبير إلى أنه يمر بحالة نفسية سيئة بسبب الأزمة الحالية مع ابنته الصغرى وزوجها وحفيده، مؤكدا على أنه لا يرفض الصلح معهم بل يرحب به تمام، «أنا تعبت من المشاكل».

وتعود الأزمة خلال الأيام الماضية عندما كشف الفنان رشوان توفيق عن وجود خلافات مادية بينه وبين ابنته الصغرى «آية»، ورفعت عددا من الدعوى القضائية ضده في المحكمة، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي.