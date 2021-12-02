رشوان توفيق: عطف شعب مصر عليا أبكاني.. ومبروك عطية: دموعك غالية

قال الفنان رشوان توفيق، إنه مر بالكثير من الأزمات القاسية في حياته، سواء من الناحية الفنية أو الشخصية، وأشدها وفاة ابنه «توفيق»، وزوجته، ولم يتصور أن يتعرض للمحنة الأخيرة.

أزمات قاسية

وأضاف «توفيق»، في لقاء مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أمس الأربعاء: «أنا بكلم نفسي.. وعمري وكفاحي كله قدمته لأولادي وآخر حاجة أفكر فيها نفسي، وهذه التجربة قاسية وبها رحمة أيضًا، وربنا في نهاية عمري وراني إن شعب مصر بيعطف عليا في كبري، وده بيخليني أبكي، رغم إني ليس لدي أي حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك».

مبروك عطية يوجه رسالة لرشوان توفيق

من جانبه، قال الدكتور مبروك عطية، في تصريحات بالبرنامج ذاته: «أنا وجهت رسالة لحضرتك على موقع يوتيوب، وأضم صوتي إلى الإعلامي شريف عامر، وأقول: لا تبك فدموعك غالية، ودموعك أرقتني، ومن المؤكد أن في الموضوع لبس، وعما قريب سوف تنكشف الغمة وتأتي ابنتك إلى حضنك، متعشمة في اتساع صدرك المعهود، وستبكي على كتفيها بدموع الفرح».

أما الإعلامية هبة رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، التي شاركت في اللقاء ذاته، فقالت إنها تعرضت لنفس الأمر الذي حدث مع شقيقتها، ونفذت رغبة والدها طواعية، مشددة على أن كثير من الناس الذين ينتقدون والدها على مواقع التواصل الاجتماعي يفعلون ذلك دون دراية.

أزمة على وسائل الإعلام

وظهرت أزمة على وسائل الإعلام الفترة الماضية، بعد رفع «آية»، نجلة رشوان توفيق، دعوى على والدها، بعد إعادة الأخير تقسيم الميراث مرة أخرى بين أبنائه؛ لأنه شعر بشبهة عدم العدل بينهم.