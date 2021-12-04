«تنمية الصادرات» يواصل دوراته لتعريف المصدرين بـ«الأعباء التصديرية»

في إطار تنفيذ توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، بتعريف مجتمع الأعمال بالبرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، نظم صندوق تنمية الصادرات دورات تدريبية للمصدرين للتعرف على الصندوق وأهدافه والغرض من إنشائه وإجراءات التسجيل في الصندوق وذلك لـ36 شركة تضمنت 7 شركات بقطاع الصناعات الهندسية و7 شركات بقطاع الصناعات الكيماوية و18 شركة بقطاعي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية و4 شركات بقطاع الصناعات النسيجية.

وقالت الدكتورة أماني الوصال، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إن هذا التدريب يستهدف رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال والمصدرين بكل تفاصيل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من البرامج التي يقدمها الصندوق، مشيرةً إلى أن البرنامج الجديد يلقي قبول مجتمع المصدرين منذ إقراره لما له من دور هام في رفع معدلات التصدير للخارج وفتح أسواق جديدة.

التدريب استعرض قواعد صرف المساندة التصديرية

وأوضحت الوصال أن التدريب استعرض قواعد صرف المساندة التصديرية والمراجعة المتبعة والتعريف بالبرنامج الخاص بكل قطاع على حده والمستندات المطلوبة لرد الاعباء التصديرية والبنود المستفيدة في القطاع وكيفية حساب نسبة رد الأعباء وشرح مجموعة من الإجراءات المحاسبية التي تتم لكل شركة في الصندوق من حساب للضرائب والاستقطاعات والدمغات، والضوابط والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها في حالات مخالفة القواعد.

وأضافت أنه تم خلال التدريب الرد على جميع أسئلة المتدربين وسماع مقترحاتهم وذلك للوصول إلى أفضل نتائج في المستقبل، لافتةً إلى أن الصندوق مستمر في تقديم البرامج التدريبية للقطاعات التصديرية المختلفة خلال الفترة المقبلة، وذلك للتعريف بكل تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية.