الدولار مستقر.. تعرف على البنوك الأعلى سعرا للشراء

استقر سعر الدولار أمام الجنيه، اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، في كافة البنوك وشركات الصرافة؛ ليباع وفقا لبيانات البنك المركزي بسعر 15.75 مقابل 15.66 جنيه للشراء، ويشار إلى أن الاستقرار دام أكثرمن 3 أشهر بداية من شهر سبتمبر الماضي.

شعبة الصرافة: استقرار الدولار يهدأ من الأسعار

وقال على الحريرى سكرتيرشعبة شركة الصرافة بالغرف التجارية لـ«الوطن»، إن استقرار الدولار يؤدي إلى استقرار الأسعار، وعدم وجود أكثر من سعر للسلعة.

وأشار إلى تذبذب السعر يؤدى إلى ارتباك فى حركة البيع والشراء لافتا بان البنوك وشركات الصرافة تفتح الاعتمادات المستندية بشكل دائم نتيجة لوفرة الدولاركما ان البنك المركزى يؤمن بشكل كبيرعلى واردات مصر من السلع الاستراتيجية والحفاظ على تغطية نقدية للسلع تصل إلى 8 أشهر مع توفير آليات مرنة للبنك المركزي المصري.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم السبت

سجل بنكي الأهلي الكويتي، مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولاربسعر 15.68 جنيه.

أعلى سعر لشراء اليورو

سجل سعر اليورو أعلى سعر للشراء في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 17.74جنيه.

أعلى سعر لشراء الجنيه الإستراليني

سجل سعر الجنيه الإستراليني أعلى سعر للشراء في بنك أبوظبي الأول بسعر20.87 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودى اليوم السبت 4 ديسمبر أعلى سعر للشراء بسعر 4.26 جنيه في بنوك مصر، الأهلي المصري، والأهلي المتحد.

أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 4 ديسمبر أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي بسعر 4.26 جنيه في بنوك مصر، كريدي اجريكول، الأهلي المصري، عودة، المشرق، المصري لتنمية الصادرات، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، وhsbc.