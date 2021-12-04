الليرة التركية تواصل الانخفاض أمام العملات الأجنبية.. الدولار بـ13.70

واصل سعر الليرة التركية، انخفاضه اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، أمام عدد من العملات الأجنبية، وسط توقعات باستمرار الهبوط حتى الربع الأول عام 2022.

سعر الليرة أمام الدولار

وسجّلت الليرة التركية، أمام الدولار هبوطًا اليوم السبت بنسبة 0.14%، ليباع الدولار مقابل 13.70 ليرة تركية.

سعر الليرة التركية أمام اليورو

كما سجّل اليورو أمام الليرة التركية، اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، ارتفاعا جديدا ليباع بسعر 16.52 ليرة، أي بنسبة ارتفاع 0.33%.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الليرة التركية

واصل الجنيه الاسترليني صعوده أمام الليرة التركية، اليوم السبت 4 ديسمبر 2021، ليباع بـ18.16 ليرة، بنسبة ارتفاع 0.29%.

سعر اليّن الياباني أمام الليرة التركية

سجّل الين الياباني، ارتفاعا أمام الليرة التركية، ليباع بـ12.14 ليرة تركية بنسبة ارتفاع 0.38%.

سعر الفرانك السويسري أمام الليرة التركية

وواصل الفرنك السويسري ارتفاعه كباقي العملات أمام الليرة التركية، ليباع بسعر14.93 ليرة، بنسبة ارتفاع 0.33%.

سعر اليوان الصينى أمام الليرة التركية

فيما وصل سعر اليوان الصيني، إلى 216 ليرة، بنسبة ارتفاع 0.26%.

محاولات البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة

يواصل البنك المركزي التركي التدخل في السوق بعمليات بيع العملات الأجنبية؛ دعمًا لليرة إلا أنها لم تنعكس إيجابيا حتى الآن؛ وفق مصادر في السوق المصرفي المصري لـ«الوطن»، مشيرين إلى ارتفاع سعر الدولار بنسبة 2٪.

ويعد تدخل البنك المركزي التركي في الأسواق يوم الأربعاء، هو الأول منذ يناير 2014. وما زال إجمالي المبلغ الذي سيضخه البنك غير معروفٍ بعد، وسيتم الإعلان عنه رسميًا بعد 15 يومًا، ولكن تشير المصادر إلى أن البنك قد ضخ أكثر من مليار دولار.

يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الأسواق أن يخفض البنك المركزي، أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لهذا العام، الذي سيعقد في 16 ديسمبر الجاري.

من المتوقع أيضًا أن يزداد التضخم أكثر في الربع الأول من عام 2022 لعدة أسباب أهمها المستويات المرتفعة لأسعار العملات الأجنبية.