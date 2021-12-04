سارة نخلة مُهاجمة سمية الألفي:«كل شوية تتكلمي عن نزوات فاروق الفيشاوي»

شنت الفنانة سارة نخلة، هجومًا حادًا على الفنانة سمية الألفي، وذلك بعد حديثها التليفزيوني الأخير والذي تضمن تفاصيل وأسرار من حياتها مع الفنان فاروق الفيشاوي.

سارة نخلة: الراجل مات وشبع موت

وكتبت سارة نخلة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «تخيلي إن أنتي تشتغلي سنين طويلة وبعد ما تكبري يجيبوكي في البرامج ونفس الأسئلة كل شوية بس عشان تتكلمي عن نزوات جوزك المرحوم وعلاقاته المتعددة، وإزاي أنتي كل مرة بتسامحيه عادي جدًا عشان أنتي مش بتحبي الفشل أبدًا».

وأضافت سارة نخلة، بقولها: «الله الله حقيقي كل حلقة أجمد من اللي قبليها مع إنها نفس الأسئلة ونفس الأجوبة ونفس الفضايح بس المرة دي بتجيبي سيرة زميلاتك مع المرحوم.. بجد شابوه»، متابعة: «طب الراجل مات وشبع موت الله يرحمه.. ذنبهم إيه طب زميلاتك دول اللي بتجيبي في سيرتهم ذنبهم إيه؟».

وتابعت سارة نخلة: «ترجعوا تقولوا الرجالة خاينة.. ما طول ما في النماذج دي من الستات أكيد حقه يخون.. اللي يلاقي دلع وما يدلعش يبقى إيه؟.. عيب أوي اللي بيحصل ده».

سمية الألفي تتحدث عن خيانة فاروق الفيشاوي لها

وكانت الفنانة سمية الألفي، أكدت في لقاء تلفزيوني، أنها لا تتذكر أول مرة خانها فيها زوجها السابق الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة أن علاقة صداقة قوية كانت تربطهما معنا، مضيفة، «كنا أصحاب جدا واحنا قعدنا طول عمرنا أصحاب ولاني كنت صغيرة وبخاف اقعد لوحدي فكنا قريبين من بعض وكنا بنحب بعض قوي مش بجنون لكن حب ناعم ورقيق وده اللي ربطني بيه قوي».

وأضافت سمية الألفي، أنها لم تتذكر أول مرة خانها فيها «من كتر ما كان ضعيف قدام الستات مش فاكرة» مشيرة إلى أنه اعترف لها بخيانته بعد زواجهم بسنة واحدة «بعد سنة زواج هو جه قالي وأنا معرفتش من حد غيره روحنا خرجنا وعزمني على العشاء، وحكى لي وأنا عيطت وقولت له إزاي تعمل كده وقالي أنا ضعفت في اللحظة دي وبطلب إنك تسامحيني وسامحته لأني مقدرش اتحمل الفشل وجوازي من فاروق كان قراري ومينفعش بعد سنة أقول الجوازة باظت».