حريق يلتهم منزلا ومصنع «مراتب» في الحامول (صور)

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة كفر الشيخ، على حريق هائل نشب قبل قليل، في منزل ومصنع مراتب بقرية 44 الجدية التابعة لمركز الحامول، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح، بينما التهم محتويات المنزل والمصنع بالكامل، واُتخذت الإجراءات القانونية.

السيطرة على النيران

وتلقت غرفة العمليات والأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إشارة تفيد بنشوب حريق بقرية 44 الجدية التابعة لمركز الحامول، وعلى الفور جرى الدفع بسيارة الحماية المدنية المتمركزة بقرية غرب تيرة للسيطرة على الحريق، كما جرى الدفع بسيارة إسعاف لتأمين الحريق، وتمت السيطرة عليه.

وتبين نشوب الحريق في منزل «إبراهيم.م.ا»، والمكون من دور أرضي به مصنع لصناعة المراتب، والدور العلوي عبارة عن منزل، كما تبين أن الحريق التهم محتويات المنزل والمصنع.

مصدر: ماس كهربائي قد يكون سبب الحريق

وذكر مصدر داخل المحافظة لـ«الوطن»، أن الحريق لم يسفر عن خسائر في الأرواح، لكنه التهم محتويات المصنع وأثاث المنزل، ورجح حدوث الحريق إلى ماس كهربائي، مشيرا إلى انه جرى إخطار نقطة الشرطة التي حررت محضرا وأخطرت مديرية الأمن لاستكمال باقي الإجراءات، فضلا عن انتقال الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق لمعرفة أسبابه.

وأوضح المصدر، أنه سيجرى سؤال صاحب المنزل عن سبب الحريق، فضلاَ عن تشكيل لجنة لحصر الخسائر التي لحقت بالمنزل والمصنع وإخطار مديرية التضامن لتعويض الأسرة حال الاستحقاق.