تفاصيل مصرع طفل وسيدة وإصابة 9 أشخاص بكفر الشيخ.. حريق مأساوي

كانت تشير الساعة إلى الثانية عشرة صباحا، حيث فوجئ أهالي قرية «أبو تمادة» التابعة لمركز كفر الشيخ بنشوب حريق ضخم بمنزل مكون من 3 طوابق، أسفر عن مصرع طفل وسيدة وإصابة 9 أخرين، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى هناك وانتقلت القيادات التنفيذية لموقع الحريق، وتبين تنوع الإصابات ما بين حالات اختناق وحروق من درجات مختلفة، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد الحريق بمساعدة أهالي القرية.

نقل المصابين بحريق كفر الشيخ للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وعمل الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة لجميع المصابين داخل استقبال مستشفى كفر الشيخ العام، حيث تنوعت الإصابات ما بين حروق واختناقات، كما جرى إيداع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق بقرية «أبو تمادة»، بمنزل مكون من ثلاث طوابق، نتج عنه مصرع طفل وسيدة، وإصابة 9 أخرين ما بين حالات اختناق وحروق من درجات مختلفة.

وكانت غرفة عمليات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، تلقيتا بلاغا، بوقوع حريق بقرية «أبو تمادة» ليجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

أسماء الضحايا والمصابين بحريق أبو تمادة

تبين من التقرير الطبي والبيانات التي سجلتها مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من، «حنان محمد عبد العزيز، 30سنة، ومحمد فتحي طلبة، 28 سنة، وحمدي عبد العاطي إبراهيم، 30 سنة، ومساعد بدير محجوب، 46 سنة، وسلام فتحي طلبه، 35 سنة، وجمعه السيد رمضان، 35 سنة، محمد فوزي إبراهيم، 35 سنة، وولاء محمد عبد العزيز، 35 سنة، وهناء فتحي طلبة 43 سنة، بحروق واختناقات».

وأودعت جثتين بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، وهما «سوسن علي غانم، 37 سنة، عبد الله ضياء فتحي، 4 سنوات»، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بينما وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة استقبال المصابين في حادث حريق بمنزل قرية «أبو تمادة» التابعة لمركز كفر الشيخ، وتقديم كافة الرعاية لهم والخدمات الطبية، مقدما العزاء لأسر المتوفيين في الحادث.

المحافظ يتابع حريق أبو تمادة

وصرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة بأن محافظ كفر الشيخ، تابع أعمال إخماد الحريق، موجهاً الحماية المدنية بسرعة الانتقال لموقع الحريق، لإخماد النيران، كما وجه إسعاف كفر الشيخ بسرعة نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، وطلب موافاته بتقرير عن أسباب الحريق، وقد أسفر الحريق الذي شب بمنزل مكون من 3 طوابق بالقرية عن مصرع طفل وسيدة، إضافة لإصابة 9 أخرين.