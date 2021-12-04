وقف وسائل الإعلام لعامين بسبب اللغة العربية في مشروع قانون جديد

مازال مجلس النواب مستمرا في مناقشات وطرح مشاريع القوانين المختلفة، ومن أبرز مشاريع القوانين المطروحة في مجلس النواب، هما مشروعي قوانين حماية اللغة العربية، للنائبتين سلاف درويش ومنى عمر، وهو ليس الأول من نوعه، فقد تم عمل 10 مشروعات قوانين في تاريخ مصر الحديث، منذ عام 1908، وفقا لما سبق وأكدته الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال إحدى الجلسات.

عقوبة الوقف والغرامة

وتناول مشروع قانون حماية اللغة العربية، عددا من الأمور في المجتمع التي من دورها التأثير على وجود اللغة العربية، وكانت وسائل الإعلام على رأس تلك القائمة، لما لها من تأثير كبير على فئات كبيرة من المجتمع، فألزم مشروع القانون وسائل الإعلام المختلفة –المرئية منها والمسموعة- بالالتزام باستعمال اللغة العربية الفصحى في كل برامجها.

كما ألزم مشروع قانون حماية اللغة العربية أن يكون كلام الضيوف في وسائل الإعلام، باللغة العربية الفصحى، وفي حالة عدم التزام الوسيلة الإعلامية بهذا، فينص مشروع القانون على أن يتم معاقبة المسؤولين بعقوبة الوقف لمدة لا تزيد عن عامين ولا تقل عن عام، هذا إلى جانب عقوبة الغرامة، والتي من المقرر ألا تزيد عن 50 ألف جنيه ولا تقل 10 ألف جنيه.

امتحان الكفاية في اللغة العربية للتعيين في الإعلام

وجعل مشروع قانون حماية اللغة العربية، اجتياز امتحان الكفاية في اللغة العربية، شرطا أساسيا لكي يتم تعيين كل من تقدم لمهنة مذيع أو معد أو محرر، في أي وسيلة إعلامية، وليس فقط العاملين بوسائل الإعلام، فقد أوجب مشروع قانون حماية اللغة العربية، عد تعيين أي معلم في التعليم العام، أو أي عضو هيئة تدريس في التعليم العالي، قبل أن يجتاز امتحان الكفاية في اللغة العربية.