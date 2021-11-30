مجلس النواب يوافق على إنشاء قسمي للحروق والأورام بمستشفى الحسينية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على الاقتراح برغبة المقدم من السيد رحمو، بشأن إنشاء قسمي للحروق والأورام بمستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية.

الموافقة على فحص المقبلين على الزواج بقرية موشا

وقال النائب السيد رحمو، إنَّ السبب وراء تقدمه بالاقتراح، معاناة أهالي الحسينية، بسبب عدم وجود قسم للحروق وكذلك قسم للأورام بمستشفى الحسينية، لاسيما أن أقرب مستشفى حروق وأورام تبعد اكثر من 50 كم عن المنطقة.

وأضاف النائب أنَّ مستشفي الحسينية المركزي يخدم أكثر من ثلاث مراكز كبري وهما الحسينية ومنشأة أبوعمر وصان الحجر، متابعًا أنَّ إنشاء قسمي الحروق والأورام بالمستشفى سيخفف معاناة المواطنين الذين يعانون حاليًا.

كانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب وافقت أيضا، على اقتراح برغبة من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن عمل مركز لفحص المقبلين على الزواج بقرية موشا بمحافظة أسيوط، كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسيني عيسى، بشأن تطوير مستشفى صدفا المركزي وتعديلها لمستشفى نموذجي بمحافظة أسيوط.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بشأن إنشاء مركز لجراحات القلب والصدر ومستشفى ومركز للأطفال ومستشفى للعيون على أرض مستشفى التأمين الصحي بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.

وألزمت اللجنة هيئة التأمين الصحي بحضور رئيسها، بإعداد دراسة كاملة لإنشاء المراكز المطلوبة بمستشفى فوه للتأمين الصحي لتقدم خدماتها لشعب محافظة كفر الشيخ، حيث تخدم قطاع غرب محافظة كفر الشيخ، متمثلا فى مدن دسوق وفوه ومطوبس وسيدي سالم.

تفاصيل لقاء رئيس شباب النواب والسبكي

كما كشف الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل لقاءه بالدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وقال رئيس لجنة الشباب والرياضة، إنَّه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية لحضور اجتماع بلجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب لوضع خطة متكاملة للاهتمام بالرعاية الصحية للشباب والمراهقين في محافظات التأمين الصحي الشامل، باعتبارهم يمثلون النسبة الأكبر من عدد السكان في المحافظات والمنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل والعمل على استمرارية الارتقاء بالخدمات والرعاية الصحية لهم.

رئيس شباب النواب يشيد بالخدمات المقدمة من هيئة الرعايا

وأوضح أنَّ استمع خلال اللقاء لدور هيئة الرعاية الصحية في محافظات التأمين الصحي الشامل ومدى توفيرها الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين داخل منشآتها الطبية والتعرف علي التزامها بمعايير السلامة والأمان والجودة العالمية وتيسير حصولهم عليها بالميكنة والتحول الرقمي للخدمات، وذلك في نطاق محافطة بورسعيد وباقي المحافظات.

وأشاد رئيس لجنة الشباب، وكذلك استحداثها العديد من الخدمات الطبية للمنتفعين داخل نطاق محافظاتهم بما وفر عناء ومشقة السفر من على كاهل المرضى وذويهم وخفف عبء المرض عليهم.

وعبّر رئيس لجنة الشباب عن سعادته باعتباره أحد النواب عن أهالي محافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد باكتمال المنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير أعلى مستوى من الخدمات والرعاية الصحية لأبنائها والعائد الصحي والإنساني الضخم لهذه المنظومة على المواطنين.