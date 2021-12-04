تعاون بين مستثمري أكتوبر ومركز تحديث الصناعة لرفع الكفاءة التصديرية

تتعاون جمعية مستثمري السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، مع مركز تحديث الصناعة لدعم الاحتياجات المنشآت الصناعية في التنمية والتطوير ودعم الصادرات وتعظيم استفادة المصانع من الإمكانيات والخبرات التي يوفرها مركز تحديث الصناعة.

قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الاتفاق ينص على تنظيم ندوات تعريفية بالبرامج التي يقوم بها مركز تحديث الصناعة للمستثمرين وأصحاب المصانع تستهدف رفع القدرة التنافسية والتصديرية وزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعة الوطنية.

مركز تحديث الصناعة يعقد اجتماعاً الإثنين المقبل

ودعا رئيس مجلس إدارة الجمعية، الأعضاء إلى ضرورة حضور برنامج تنمية الصادرات التي يقدمه المركز ويعد أحد أبرز الأنشطة التي يقدمها لأعضاء مستثمري أكتوبر في ندوة الإثنين المقبل الموافق 6 ديسمبر، والتي يستهدف زيادة فرص اختراق المنتجات المصرية للأسواق الدولية ودعم استراتيجية الدولة في تعزيز قيمة الصادرات الصناعية التي تصب بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني.

وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر بالجهود التي تبذلها لجنة تنمية الصادرات بالجمعية برئاسة الأستاذ محمود برعي لخدمة الأعضاء في التعاون مع كافة الجهاد التي تساعدهم على التصدير.

رفع الكفاءة التصديرية للشركات المصرية

كما يهدف هذا البرنامج إلى رفع الكفاءة التصديرية للشركات المصرية وزيادة تنافسيتها وتشجيع التحول نجو الصادرات ذات القيمة المضافة العالية وإدارة جودة التصدير وتعزيز إدارة العمليات التصديرية للمصانع الوطنية.

ويقدم هذا البرنامج خدمات عديدة للمصانع أبرزها تقييم جاهزية الشركات للتصدير واستراتيجيات التصدير وتوافق الأعمال التجارية الدولية والتوجيه نحو تطبيق صفقات تصديرية بالإضافة إلى خدمات التسويق الرقمي للنفاذ للأسواق الدولية المستهدفة.