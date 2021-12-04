«عين شمس التخصصي»: الدكتور هاني رسلان وضع على جهاز تنفس لمدة أسبوعين

كشف الدكتور أيمن ثروت، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور، المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا «كوفيد 19»، عن تفاصيل وفاة الدكتور هاني رسلان مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية التابع لمؤسسة الأهرام، موضحاً أن الفقيد توفى صباح اليوم متأثرا نتيجة إصابته بكورونا فيروس «كوفيد 19»، لافتا إلى أنه كان في حالة حرجة منذ أسبوعين، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، مشيرا إلى أن حالته الصحية كانت حرجة.

وفاة الدكتور هاني رسلان صباح اليوم

وعن الإصابة، أوضح نائب مستشفى العبور التخصصي التابعة لجامعة عين شمس في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور هاني رسلان كان مصابا بالفيروس منذ فترة، لافتا إلى أن السلالة المنتشرة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، هي سلالة دلتا لفيروس كورونا «كوفيد 19».

وكانت الدكتورة أماني الطويل مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية التابعة لمؤسسة الأهرام والخبيرة في الشؤون الإفريقية، عن وفاة الدكتور هاني رسلان، المستشار بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية والسياسية، متأثرًا بفيروس كورونا.

المستشفيات الجامعية لا تعاني من أي نواقص في الأدوية والمستلزمات

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، على أن المستشفيات جاهزة للتعامل مع كل السيناريوهات المتعلقة بفيروس كورونا «كوفيد 19»، خاصة الأماكن المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه لاتوجد أي أزمات أو نواقص تتعلق بالمرض، مع الالتزام والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية بشأن تلبية كل الاحتياجات الخاصة بالمستلزمات والأدوية في المستشفيات الجامعية، وأنه يجري العمل على تلبية كل المتطلبات أولا بأول.