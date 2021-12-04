بشرى لعاملات المنازل.. قانون جديد لتقنين الأوضاع: «الشغل ساعات محددة»

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، باقتراح مشروع قانون العمالة المنزلية، بهدف حماية حقوق العمال والحفاظ على كرامة العامل وبناء علاقات عمل متوازنة بين الطرفين، وجاء تقديم القانون حيث إنّ فئة العمالة المنزلية غير مدرجة في مواد قانون العمل الحالي، وكانت هناك مطالبات بإضافتها في مشروع قانون العمل الجديد الذي يخضع للمناقشات في مجلسي النواب والشيوخ.

قانون العمالة المنزلية

وتضمنت مواد مشروع قانون العمالة المنزلية، تعريف وتصنيف تلك الفئة، وكذلك البنود الواردة في العقد الذي تضمن حقوق عمالة المنازل.

وحول تعريف وتصنيف العمالة المنزلية جاء مشروع القانون كالتالي:

المادة الأولى: يُقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

• الوزير: وزير التضامن الاجتماعي.

• المنزل: المكان الذي تقيم فيه الأسرة بصفة دائمة أو مؤقتة.

• صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية استقدم عامل الخدمة المنزلية بنفسه، أو عن طريق مكتب استقدام مرخص له، أو تعاقد معه- بطريق مباشر أو غير مباشر- لأداء خدمة منزلية.

• الخدمة المنزلية: الخدمة الشخصية المباشرة، أو غير المباشرة التي يؤديها عامل الخدمة المنزلية إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته مقابل أجر.

• عامل الخدمة المنزلية: كل شخص ذي صفة طبيعية يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون في أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل، أو من يقوم مقامه.

• الأجر: ما يحصل عليه عامل الخدمة المنزلية في نهاية الشهر مقابل العمل المتفق عليه في العقد.

• اللجنة: اللجنة المنصوص عليها في هذا القانون التي تفصل في الخلافات الناشئة من تطبيقها.

• الطرفان: صاحب العمل وعامل الخدمة المنزلية.

ما يتضمنه العقد المادة الثانية: لا يجوز لصاحب العمل أن يكلف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير.

تنظيم علاقة العمل لعمالة المنازل

ويحمي مشروع قانون العمالة المنزلية، خدم المنازل بموجب عقد، حيث نصت المادة الثالثة: تنظم علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل بعقد مكتوب، ويعتمد في الإثبات النص العربي للعقد.

ويحرر العقد وترجمته- إن وجدت- من 3 نسخ، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتُودع الثالثة لدى مكتب العمل بالوزارة.

واشترط عقد العمل، ساعات العمل بالنسبة لعمالة المنازل، حتى لايتم عمل تلك الفئة بمواعيد غير آدمية، ونصت المادة الرابعة: يجب أن يتضمن العقد - إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها الطرفان، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحديد العناصر الجوهرية الآتية:

1. نوع العمل الذي يلتزم عامل الخدمة المنزلية بأدائه.

2. عدد ساعات العمل اليومية بما لا يخالف قانون العمل.

3. الأجر الذي يلتزم صاحب العمل بدفعه إلى عامل الخدمة المنزلية.

4. حقوق الطرفين وواجباتهما.

5. مدة العقد وكيفية تمديده.