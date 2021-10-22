حقوق العمالة الأجنبية بمشروع قانون العمل الجديد.. منها الخدمة المنزلية

نظم مشروع قانون العمل الجديد، الذي يناقشه حاليًا مجلس الشيوخ، علاقة العمل داخل مصر بالنسبة للعمال الأجانب، فيما يخص العمالة الأجنبية بالقطاع الخاص، والنسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

تنظيم عمل الأجانب

وتستعرض «الوطن» عددا من المعلومات حول تنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، والذى من المقرر مناقشته وإقرار في دور الانعقاد الثاني للبرلمان، وجاءت أبرز القواعد المنظمة لعمل الأجانب كالتالي:

- يشمل تنظيم عمل الأجانب كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

- يحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.

قيمة الحصول على الترخيص

- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

- قيمة الحصول على ترخيص العمل تتراوح ما بين خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على ثلاثين ألف جنيه

- يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عملة لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون إذن.

- يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك.