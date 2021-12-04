في أول ظهور له.. سفاح الإسماعيلية مرتديا الكمامة ينتظر المحاكمة (صور)

تنظر محكمة استئناف الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين رئيسًا، وعضوية المستشار ولاء محمد مجدي الطاهر، والمستشار ياسر حسني مدبولي، وأحمد سري الجمل، وسكرتارية هيثم عمران، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية المتهم بقتل مواطن ذبحًا عمدًا، والشروع في قتل اثنين آخرين وسط الشارع بالإسماعيلية، في واقعة بشعة عُرفت إعلامياً بـ«جريمة الإسماعيلية»، وحضر المتهم إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، وظهر أمام القفص ينتظر محاكمته مرتدياً الكمامة، وبجواره حراسة مشددة من الجانبين.

سفاح الإسماعيلية نحر عنق شخص

وكانت محافظة الإسماعيلية قد شهدت جريمة قتل بشعة في مطلع نوفمبر الماضي، حيث فوجئ سكان شارع الثلاثيني بمدينة الإسماعيلية بمطاردة شاب لعامل، وطعنه عدة طعنات بواسطة ساطور، ونحر عنقه حتى فصل الرأس عن الجسد ثم حملها بيده وسار متجولاً بها في الشارع.

القبض على سفاح الإسماعيلية

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط سفاح الإسماعيلية بعدما أمسك به عدد من الأهالي وشباب المنطقة بعد ارتكاب جريمته، وأبرحوه ضرباً وسحلوه، وجرى نقله إلى قسم الشرطة.

مهتز نفسيا أم متعاطي

وحدثت حالة من الجدل كون مرتكب جريمة الإسماعيلية مهتزاً نفسياً نظراً لاحتجازه في مصحة علاج إدمان لفترة طويلة، أم كونه قد ارتكب تلك الجريمة بعدما تعاطى المواد المخدرة، مما دفع النيابة العامة لعرضه على الطب النفسي الشرعي، والذي أقر عدم إصابته بأي مرض نفسي وأنّه ارتكب جريمته وهو مسؤول عنها مسؤولية كاملة.

المخدرات وراء جريمة الإسماعيلية

واعترف سفاح الإسماعيلية، بأنّه ارتكب جريمته بفعل تأثير المواد المخدرة، حيث تناول نوعين من المواد المخدرة في صباح اليوم الذي ارتكب فيه الجريمة.

محاكمة عاجلة لسفاح الإسماعيلية

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإحالة المتهم لمحاكمة عاجلة، حيث بدأت أولى جلسات محاكمته اليوم السبت، ووصل المتهم إلى المحكمة في الصباح الباكر وسط حراسة أمنية مشددة، وجرى إدخاله إلى قفص الاتهام في انتظار هيئة المحكمة لمحاكمته.