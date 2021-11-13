جريمة في الغيط.. مقتل طالب على يد جاره في الإسماعيلية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقتل طالب بمحافظة الإسماعيلية على يد آخر؛ لخلافات بينهما.

تلقى مركز شرطة التل الكبير بمديرية أمن الإسماعيلية، بلاغًا من «مزارع - مقيم بدائرة المركز»، يفيد بغياب نجله «طالب – 15 سنة» عقب خروجه من المنزل وورود اتصالين من هاتف نجله المتغيب من شخص مجهول على هاتف عمه «مزارع - مقيم بذات الناحية»، وخاله «سائق - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين»، وطلب خلالهما المتصل «مبلغًا ماليًا» نظير إعادة نجله.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة القصاصين - له معلومات جنائية، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا متنوعة»، الذي تربطه علاقة معرفة بالمجني عليه.

جريمة في الغيط

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بعقده العزم على التخلص من المجني عليه؛ لوجود خلافات بينهما فقام باصطحاب المجني عليه بالتروسيكل الخاص به إلى أرض زراعية كائنة بدائرة المركز بحجة قضاء بعض الاحتياجات، واعتدى عليه؛ مما أدى إلى وفاته.

قام المتهم بالإرشاد عن الجثة بالمكان المشار إليه وقدم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، الذي كان يستخدمه في التفاوض، وكذا التروسيكل المستخدم في الواقعة.