حجز أم وزوجها العرفي لاتهامهما بضرب ابن الأولى وحبسه في غرفة

قررت نيابة بنها، حجز أم وزوجها العرفي في قضية ضرب نجل الأولى لاعتراضه على زواجها بعد وفاة أبيه وقيامها بحبسه في حجرة وضربه بالخرطوم وذلك للعرض باكر على النيابة.

بلاغ باتهام طفل لوالدته وزوجها العرفي بضربه

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بقيام طالب بشكوى والدته وزوجها العرفي بالتعدي عليه بالضرب وتم ضبط الأم وزوجها العرفي وبمواجهتهما اعترفا بأن الطفل عندما قام بسب والدته قام زوجها بضربه بالخرطوم دون إحداث أي إصابات.

وكشفت التحريات أن الأم توفي زوجها منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، وتزوجت بعد مرور أشهر العدة برجل آخر عرفيًا وعاش معها بمسكن الزوجية الخاص بزوجها المتوفى، وأن أهليتها وأولادها يريدون ترك ذلك الزوج وإخراجه من المنزل وعندما نشبت تلك الواقعة، قاموا بنشر منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بالواقعة.

الابن حرر محضرا لطرد والدته وزوجها

أضافت تحريات البحث الجنائي أن تلك الخلافات بسبب قيام أهل الأب المتوفي بتحريض الابن لتحرير محضر بسبب رغبتهم في طرد زوج الأم العرفي وأبنائه من المنزل.

كما تبين من التحريات، أنه عندما نشب الخلاف بين الابن ووالدته لقيامه بسبها حرضه أحد الأشخاص على نشر «بوست» يتهم فيه والدته وزوجها العرفي بالتعذيب وذلك للحصول على الوصاية عليه هو وأشقاؤه بدلًا من الأم، وطرد الزوج من منزلهم والتحكم في ميراثهم وحرروا محضرًا وتم على الفور ضبط المتهمين.