«تعذيب وعتاب وصلح».. القصة الكاملة لـ«طفل العسل» في القليوبية

«تعذيب مروِّع وعتاب وصلح» هذا هو مخلص 48 ساعة ساخنة أشعلت السوشيال ميديا وفيس بوك وتداولتها وسائل الإعلام بعد انتشار صورة طفل مربوط وغارق في العسل تجري عليه الحشرات على طريقة مسلسل «لعبة نيوتن» والتي تحولت لحديث رواد السوشيال ميديا والفيس بوك حيث أثارت موجة من الغضب بعد أن صاحبها استغاثة من والدة الطفل تستنجد بأي جهة تنقذ ابنها وتنقذها من التعذيب الوحشي الذي تعيشه مع والده هذا الطفل وكيف أنه عذب ابنه بهذه الطريقة عقابا له على ادعاء الجيران بسرقتهم، الأمر الذي صاحبه موجة غضب من رواد السوشيال ميديا الذين طالبوا بمعاقبة الأب مرددين «اتقِ الله من لا يَرحم لا يُرحم» لتعرف الواقعة إعلاميا بـطفل العسل .

«الوطن» تستعرض القصة الكاملة لواقعة طفل العسل حيث شهدت القضية خلال الـ48 ساعة الماضية تطورات سريعه حيث تم كشف هوية الطفل ووالدته وفتح تحقيق في الواقعة بنيابة شبين القناطر وضبط الأب المتهم وعرض الطفل على الطب الشرعي والتحقيق مع الأب والأم لتتنازل الام في النهاية عن اتهام الأب وتقرر النيابة حجز المتهم على ذمة التحقيقات وطلب تحريات المباحث وتسليم الطفل لوالدته لرعايته.

صورة طفل العسل موثق بالحبال تثير السوشيال ميديا

الواقعة بدأت بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» في القليوبية صورة تظهر طفلا يرقد على بطنه ومقيد بحبل وخشبة من الخلف، وأرفق بالصورة منشور استغاثة لأم الطفل قالت فيها: «رسالة من أم في القليوبية.. أب يعامل ابنه بعنف شديد ولا أستطيع أن أعمل أي شيء يهددني بتشويه سمعتي أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معنا أنا وابني كده يضرب ضرب شديد ويربط بشده ثم يرميه فوق السطح ودهان جسده عسل أسود كي يأكل النحل والحشرات جسمه باللدغ هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف أرجو المساعدة» ويطلق عليها إعلاميا طفل العسل .

نجدة الطفل تساعد الام في تقديم بلاغ ضد والد طفل العسل

بعد عدة ساعات تواصلت والدة «طفل العسل» مع خط نجدة الطفل وتم إبلاغ النيابة العامة للتحرك فورا لإنقاذ الطفل، وبيان من فعل بالطفل هذا التصرف المشين حيث اتهمت الأم والد طفلها أنه يعامله بعنف شديد ولا تتمكن من إنقاذه من بين يديه ويهددها في سمعتها إذا تحدثت عما يفعله في ابنه وطلبت الحماية لها ولابنها.

وتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا بالواقعة فتبين أن الطفل من قرية بدائرة المركز وأنه يدعى «محمد حسن درويش » 7 سنوات، وأنه والدته تدعى إيمان جمال ربة منزل، ووالده يدعى حسن محمد درويش، سائق توك توك، وتم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية.

وتبين من التحريات أن الأم قالت في محضر الشرطة، إن الواقعة حدثت يوم 25 مايو، حيث فوجئت أثناء عودة الأب من عمله كسائق توك توك وتباع على سيارة نقل بقيام أحد الجيران بإخباره أن نجله قفز على سطح منزلهم للسرقة وهو ما استفز الأب وقام بتوثيق الطفل وسكب العسل عليه وتركه على السطح لمدة ساعة، وبعدها أطلق سراحه.

أم طفل العسل تشتكي عنف زوجها

قالت إيمان جمال محمد إبراهيم، ربة منزل والدة الطفل محمد حسن محمد الشهير إعلاميا بطفل العسل إنها خائفة جدا من بطش زوجها في حالة خروجه من تحقيقات الواقعة التي تجري حاليا في نيابة شبين، مشيرة إلى أنه نجلها الذي تعرض للضرب والربط ودهنه بالعسل جرى عرضه على الطب الشرعي ببنها وفق قرار النيابة وجارٍ إعداد تقرير بالواقعة لتقديمه للنيابة.

وأشارت إلى أن زوجها المدعو حسن محمد والشهير بـ«حسن الأيم» كان كلامه معسولا وقت تقدمه لخطبتها وقال لها إنه سيوفر لها حياة كريمة وأنه أقنعها أنه لا يدخن أكثر من السجائر ولكنها فوجئت بشخص آخر عبارة عن وحش يقوم بضربها وإهانتها هي وأولادها محمد 7 سنوات وعاصم 3 سنوات.

مفاجأة.. والدة طفل العسل تتنازل عن اتهام الزوج

شهدت واقعة طفل العسل مفاجأة جديدة، حيث تنازلت الأم عن شكواها ودعواها ضد الأب أمام النيابة، وطلبت وقف التحقيقات بعد تدخل أسرته والمقربين لحل المشكلة.

طفل العسل: بابا عاقبني بسبب الكرة وأنا غلطت

فيما قال طفل العسل، خلال عرضه على الطب الشرعي، إنه يحب والده ويريد عودته وأنه ضربه بسبب قيامه بالقفز عند الجيران بعدما وقعت الكرة الخاصة به عندهم وقفز على السطوح الخاصة بهم لأخذها دون إذن ولكنهم اتهموه بالسرقة.

وأضاف أنه والده ضربه وربطه بالحبل ولكن عفا عنه بعد وقت قصير، قائلا «أنا غلطت وبابا عاقبني وأنا بحبه».

وقالت إيمان جمال، والدة الطفل، إنها تنازلت عن المحضر، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع رد الفعل العنيف التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة، مناشدة الجميع بعدم تكرار نشر الصورة الخاصة بالواقعة، والتي ظهر خلالها الطفل، موثقا من الخلف ليديه ورجليه وعلى جسده عسل أسود حتى لا تسبب في أذى نفسى لابنها.

والد طفل العسل يروي التفاصيل: «كنت بأدبه»

قال والد طفل العسل ويدعى حسن درويش في تحقيقات نيابة شبين القناطر «الجيران اشتكوا من الولد عشان كان بيلعب على السطح والكرة وقعت على منزل الجيران، ودخل بيت الجيران يجيب اللعبة من غير استئذان، وأنه كان يعاقبه بعد أن اشتكى منه الجيران».

وأضاف الأب «قمت بربطه ودهنه بالعسل ورميته على السطح عشان النمل يتلم عليه وأعاقبه شوية وأنزله»، موضحًا أن نجله كان يلهو أعلى السطح ثم سقطت الكرة على منزل الجيران فقام بالدخول إلى المنزل من السطح ما دفع الجيران لمعاتبة الأب الذي قام بدوره بربط نجله ودهنه بالعسل كي يجتمع عليه النمل لوقت بسيط، وكنت هفكه ثاني على طول.

وأضاف، أن والدة الطفل صعدت على السطح وقامت بتصوير نجلها قبل أن يقوم بفك الحبل ونشرت الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقدمت بشكاوى لجهات عدة

نيابة شبين القناطر تواصل تحقيقات واقعة طفل العسل رغم التنازل وتحجز الأب

أمرت نيابة شبين القناطر باستمرار حجز والد طفل العسل على ذمة التحقيقات في الواقعة، رغم تنازل الأم وعرضه اليوم مع تحريات رجال المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بتسليم الطفل لوالدته والتعهد عليها بحسن رعايتها للطفل واستعجال تقرير الطب الشرعي لبيان آثار الواقعة التي تعرض لها الطفل.

خط نجدة الطفل يوصي بتسليم طفل العسل لوالدته

أوصى أخصائى خط نجدة الطفل بالقليوبية محمد عدلى فى تقريره حول واقعة طفل العسل بتسليم الطفل لوالدته بعد تعهدها بحسن رعايته كما سيتم تقديم الدعم النفسى والمعنوى للطفل بعد الواقعة التى تعرض لها.