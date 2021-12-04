طالب يتهم والدته وزوجها العرفي بالاعتداء عليه بالضرب ببنها (صور)

اتهم طالب بالصف الثاني الإعدادي بقرية ميت عاصم بمركز بنها، والدته وزوجها العرفي بالتعدى عليه بالضرب، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بطلب تحريات المباحث.

وتبين أن سبب الخلاف يتمثل في تعدي الطالب على والدته بالسب، فضربته، فقرر أهل والده المتوفى تشجيعه على الإبلاغ من أجل نقل الوصاية عليه وعلى أخوته لهم.

طالب يشكو أمه وزوجها العرفي

وتلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها، بقيام طالب يدعى «عبدالله.ا»، مقيم بميت عاصم بدائرة مركز شرطة بنها، بشكوى والدته وزوجها، بالتعدى عليه بالضرب.

وجرى إخطار اللواء محمد عناني مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وضُبطت الأم وزوجها العرفي، وبمواجهتهما اعترفا بأن الطفل عندما سب والدته قام زوجها بضربه بالخرطوم، دون إحداث أي إصابات.

تحريات المباحث: الطفل سب والدته فضربه زوجها

وكشفت تحريات المباحث الجنائية، اعتداء الأم وزوجها العرفي بالضرب على الابن، واستيلائه على منزلهم عقب وفاة والده، وعندما نشب الخلاف بين الطالب ووالدته لقيامه بسبها، حرضه أهل الأب على نشر بوست يتهم فيه والدته وزوجها العرفي بالتعذيب، وذلك للحصول على الوصاية عليه هو وأشقائه بدلًا من الأم، وطرد الزوج من منزلهم والتحكم في ميراثهم.

وبإخطار النيابة، تولت التحقيق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وبيان ملابساتها، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بإعداد التحريات اللازمة.