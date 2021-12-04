معاونو النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أدى معاونو النيابة العامة الجدد اليمين القانونية في حضور المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حماده الصاوي النائب العام، اليوم السبت، الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري.

وجاءت تأدية معاوني النيابة العامة من دفعة 2018 اليمين القانونية إيذانًا ببدء مباشرتهم عملهم، وذلك في وجود المستشارين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى وبحضور لفيف من قيادات وزارة العدل والنيابة العامة وأعضاء وعضوات بها.

كلمة ممثل النيابة العامة

وقال ممثل النيابة العامة الذي كان يدير الحفل إن اليوم نشهد ميلاد نخبة جديدة من أبناء أحد صروح العدالة العريقة، النيابة العامة المصرية، تلك الهيئة التي هي المبتدأ والمدخل ومستقر شباب القضاة لنحو 10 سنوات قبل اعتلائهم منصة القضاء الشامخ.

وأضاف أن النيابة العامة مبدأ تكوين القاضي، وهي الرقيبة على أخص خصوصيات المجتمع، حاملة على عاتقها تحقيق العدالة الناجزة وشيوع السلامة العامة والأمن العام، وهي تعمل على إرساء العدل المجرد، وأن العدل المجرد الذي لا يعرف تمييزا بين شريف ولا ضعيف ولا فقير ولا غني، ولا رجل ولا امرأة.

اليمين القانونية

ومن جانبه، ألقى المستشار النائب العام المساعد، مدير التفتيش القضائي، اليمين القانونية، ومن خلفه ردد معاونو النيابة العامة الجدد: «أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين».

وكانت النيابة العامة أعلنت، أمس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذاعتها جانبًا من حفل مراسم أداء معاوني النيابة العامة من دفعة 2018، اليمين القانونية على الهواء مباشرة.