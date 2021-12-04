أعضاء النيابة العامة الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل اليوم

يؤدي معانو النيابة العامة الجدد، اليوم، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل بحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام.

رئيس محكمة النقض يشهد مراسم أداء اليمين

ويشهد مراسم أداء اليمين، المستشار عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء مجلس القضاء الأعلى ولفيف من قيادات الوزارة والنيابة العامة.

أداء اليمين يشمل الأعضاء الواردة أسمائهم بقراري رئيس الجمهورية

ويأتي أداء اليمين للأعضاء الذين شملهم قراري الرئيس عبد الفتاح السيسي رقمي 458، 459 لسنة 2021 بتعيينهم في النيابة العامة بدرجة معاون نيابة.