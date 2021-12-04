الوطنية للقضاء على ختان الاناث تطلق لقاءات «احميها أنت» بـ10 محافظات

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فعاليات لقاءات الشباب التدريبية تحت عنوان «احميها انت»، وذلك في 10 محافظات ضمن محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتنطلق اللقاءات الشبابية في محافظات: «الدقهلية والشرقية والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر»، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر 2021.

توعية المواطنين بخطورة ختان الإناث

وأكدت الأستاذة إيزيس محمود، المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات التوعوية بالمجلس، أن تلك اللقاءات التدريبية تستهدف الشباب من الذكور وتنطلق تحت إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضحت أن تلك اللقاءات المقرر عقدها بالمحافظات، تهدف إلى تعريف الشباب بالأضرار الصحية والنفسية بمخاطر ختان الإناث، وربط هذه الممارسات الخاطئة بالدين، وإنشاء حوار هادف من خلال جلسات تفاعلية تضم أنشطة وتمارين ذهنية وبدنية.

وقالت إن ذلك يتم من خلال تنفيذ 4 تدريبات في كل محافظة بواقع 50 شاب لكل تدريب على مدار 4 أيام، إضافة إلى نشر الوعي العام للقضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها، في إطار السعي لخلق رفض مجتمعي للممارسات الباليه الموروثة.