والدة محمود: «كان هيحبس عمه.. وشيخ قالي وديه ملجأ»

أكدت عزيزة والدة الطفل محمود عبد الرحيم المعروف إعلاميًا بـ«الطفل الباكي»، أن نجلها كاد يتسبب في حبس عمه الذي يقيم معه: «جاب له الحكومة بسبب صريخه، ولم عليه الناس، كأن حد بيموته ويضربه، إذا كان ودى عمه في داهية، هيعمل إيه في جوز أمه؟!».

والدة محمود: أنا عارفة ربنا

وأضافت والدة الطفل، خلال مداخلة هاتفية مع تليفزيون «الوطن»: «السوشيال ميديا اتقلبت السنة اللي فاتت في نفس الوقت، ابني كان بيجيب سيرتي بطريقة مش كويسة، قالي في التليفون كلام عيب، لو واحد من الشارع وعاوز ياكل هطلعه ياكل، أنا ست مش مفترية وبصلي وعارفة ربنا كويس أوي».

والدة محمود تتهم عمه بتدميره نفسيا

وتابعت والدة الطفل: «اللي عمله ابني مش شوية، ومستحملتهوش، قلت له يا ابني أنا بضرب نفسي 100 شبشب إنك صعبت عليّ وأخدتك من عند عمك، وشيخ بتاع ربنا عندنا في الشارع، قالي الولد ده مش هتقدري عليه، ومحدش هيقدر عليه ودوه ملجأ.. الذنب مش ذنب ابني لكنه ذنب عمه لأنه دمر نفسيته، وابني الناس كلها كانت بتحلف بأخلاقه وطيبته».