عم الطفل محمود: فقدت السيطرة عليه والجيران قلقوا منه.. وأمه سبب حالته

قال سيد عبدالرحيم عم الطفل محمود، إن ابن شقيقه عندما اشتكى من التقيؤ وبطنه، أجرى له الفحوصات اللازمة، موضحًا: «قالوا لي معندهوش حاجة، ووديته مستشفى الدمرداش وأبو الريش قالوا لي مفيش حاجة، وعملت رسم مخ وقالوا معندهوش حاجة».

وأضاف عم الطفل خلال مداخلة هاتفية مع تلفزيون «الوطن»: «أبلغت مجلس الوزراء لأنني فقدت السيطرة عليه والجيران قلقوا بسبب صراخه المستمر، وأرسلت للدكتور عمرو الليثي وتحدث مع محمود وقال لي إنه يعاني من حالة نفسية».

عم محمود: لو عنده حالة نفسية فده بسبب إن أمه رافضة تتعامل معاه

وتابع: «لو محمود عنده حالة نفسية فده بسبب إن أمه رافضة تتعامل معاه، وهو قاعد معايا بقاله 10 سنين وأكيد مش هيحصله أزمة بسبب كده».

وأشار إلى أنه رفض العودة معه إلى المنزل: «طلبت من الإعلامي عمرو الليثي إني أسافر بيه برة عشان أعرف هو كاره العيشة ليه، ومش عارف أعمل إيه، سيبت بيتي وعيالي وقعدت بيه في المستشفى 28 يومًا».