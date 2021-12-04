والدة الطفل محمود: «جوزي قال مايخشش بيتنا تاني حتى بعد موتي» (فيديو)

قالت عزيزة، والدة الطفل محمود عبدالرحيم، إن نجلها لن يدخل بيتها مرة أخرى، موضحةً: «وديته عند أمي وهي غلبانة وبيتنا صغير وميسمحش إنه يقعد هناك عشان قاعدة الحمام بلدي».

وأضافت عزيزة، خلال مداخلة هاتفية مع تليفزيون «الوطن»: «لو بقى كويس ومبقياش يرجَّع (يتقيأ) ويصوت معنديش مانع إني أشوفه، وجوزي قالي ميخشش بيتنا تاني حتى بعد ما أموت».

وكان الطفل محمود قد قال للإعلامي عمرو الليثي، خلال برنامجه على قناة "الحياة"، إن والدته انفصلت عن والده قبل وفاته بنحو 7 سنوات، ولم تهتم به وعاش مع عمه بعد وفاة والده.

وأضاف، أنه عندما اشتاق إلى حضنها ذهب إليها، ليفاجأ برد فعلها بأنها لا تريده، وقال: «أمي لا تريدني، وقالت لعمي، محمود بالنسبة مات ولو كان تاعبكم أوي ارموه في الشارع».

الطفل محمود: قعدت عند أخوالي عذبوني وكهربوني

وتابع الطفل قائلا: «قعدت عند أخوالي عذبوني وكهربوني، وفي نهاية المطاف أصبح مصيري الإقامة في الشارع ولا أريد الذهاب إلى عمي لأني مللت من أني أروح لكل واحد شوية».

الإعلامي عمرو الليثي أعلن أنه حاول التواصل مع والدة الطفل المشهور في وسائل الإعلام والسوشيال ميديا باسم «الطفل الباكي» إلا أنها رفضت.