3 زيجات لسمية الألفي بعد طلاقها من فاروق الفيشاوي.. مطرب وملحن ومخرج

تصدرت الفنانة سمية الألفي، والراحل فاروق الفيشاوي، محركات البحث، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهور الأولى ببرنامج «السيرة»، مع وفاء الكيلاني، وتحدثت عن خيانة الفيشاوي لها، ورد فعله عندما تزوجت المطرب مدحت صالح.

زيجات سمية الألفي

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز زيجات سمية الألفي بخلاف فاروق الفيشاوي:

تزوجت الفنانة سمية الألفي من الملحن مودي الإمام، بعد طلاقها من فاروق الفيشاوي، ولم تنجب منه.

وبعد انفصالها عن الإمام، تزوجت من المخرج جمال عبدالحميد، ووصفته بالشجاع عندما تقدم لخطبتها.

زواج سمية الألفي من مدحت صالح

ويعد مدحت صالح، الزوج الرابع للفنانة سمية الألفي.

وأشارت الألفي إلى أن الفيشاوي ذهب إلى والدتها وبكي، بعد زواجها من المطرب مدحت صالح.

وأشارت الألفي إلى أنه رغم زواجها بعد فاروق الفيشاوي، 3 مرات، إلا أنها لم تحب غيره.

أبرز تصريحات سمية الألفي عن فاروق الفيشاوي

وقالت سمية الألفي، إنها سألت فاروق الفيشاوي عن سبب خيانته لها، وكانت إجابته عليها: «مقاومتي ضعيفة، المشكلة عندي أنا»، وتابعت: «عمري ما سألت نفسي هل العيب فيا في خيانة فاروق الفيشاوي؟ وده لأن عندي ثقة في نفسي».

كما أوضحت الألفي، أن الحب عندما يكون كبيرًا بين الزوجين، يخلق نوعًا من المسامحة، ويعطي قدرة للمرأة على استكمال الحياة الزوجية، مضيفة أنها استطاعت العيش معه 16 عامًا بسبب حبها الشديد له.

وتابعت: «كان هيتم الطلاق من أول سنة جواز لو مفيش حب، ومكانش هيكون فيه ثمرة جوازنا أحمد وعمر».

وأوضحت الألفي أنها أجهضت 12 مرة بسبب وجود مشاكل صحية أجبرتها على عدم استكمال الحمل.