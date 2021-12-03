سمية الألفي باكية: أجهضت 12 طفل وكل مرة كنت سأسمي أحمد الفيشاوي

دخلت الفنانة سمية الألفي في نوبة بكاء خلال حديثها عن 12 عملية إجهاض اضطرت لإجرائهم أثناء حملها، وكانت تنوي كل مرة تسمية الجنين بـ«أحمد الفيشاوي»، مؤكدةً أنها لم تتشاءم بهذا، لأن شقيقها يحمل اسم «أحمد».

وقالت الفنانة، في لقاء مع برنامج «السيرة» وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، على قناة «dmc» الفضائية، مساء الجمعة: «حتى الجنين اللي نزل عمره ست شهور ونص، وشوفت الموت في الموضوع ده، قعد في الحضانة 10 أيام، وفاروق الفيشاوي زوجي عمله شهادة ميلاد، وبعد موته استخرج له شهادة وفاة لأنه توفى بعد 10 أيام، وفضلوا هو وماما مخبيين عليا إنه مات».

إجراء ربط رحم للإنجاب

وأضافت «الألفي»: «بس أنا مناضلة، وأسد، وكنت عايزة أجيب طفل واسميه أحمد، وربنا أراد إنه يجي، وصلاح جاهين الله يرحمه كان له فضل بعد ربنا في إنجاب أحمد، لأنه خدني لدكتور قريبه، وعملي عملية ربط رحم وأنجبت طفلين وهما أحمد وعمر».

وتابعت: «ابني أحمد شقي زي أبوه فاروق الله يرحمه، ولكن ده الحكيم بتاع البيت بتاعنا، وليس له حظ في الزواج لأنه خطب مرة واحدة ولم يوفق، وهو الآن يرفض الارتباط ويعيش معي حتى الآن ويشعر أنه مسؤول عني ويخرج معي دائمًا، وهو رب العائلة ومش بتاع ستات زي أبوه».

طريقة تربية أحمد وعمر

وأشارت إلى أنه عندما كان نجلها أحمد في سن الـ16 عامًا، جلست معه وقالت له إنه إذا أراد الاستقلال فهو حر، معبرةً: «ده مش معناه إني بديله الحق في إنه يستقل عني، ولكن معناه إنه يكبر ويبقى راجل ويتحمل مسؤولية قرارته، وبديله الفرصة وأنا عيني عليه، وده مش معناه إنه برا بؤرة اهتمامي أو رعايتي».

وأوضحت أن كل الشباب مروا بالظروف التي مر بها ابنها أحمد، خاصة مع ظهور الإنترنت وعاش فترة ارتباك طبيعية، لافتةً إلى أنها حاليًا تعيش في منزلها مع نجلها عمر.