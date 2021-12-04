«الداخلية» توزع هدايا على ذوي الهمم في يومهم العالمي

نظمت وزارة الداخلية، احتفالية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة بمقار أندية الشرطة بمختلف مديريات الأمن، وقدمت لهم التهنئة ووزعت الهدايا العينية عليهم، فضلا عن تنظيم فقرات ترفيهية لهم.

تفعيل المبادرات الإنسانية

ويأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي بأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية بشتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين في جميع المناسبات.

زيارة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة

كما تم إيفاد عدد من الضباط والضابطات لزيارة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة، وتوزيع الهدايا العينية عليهم.

ولاقت المبادرة الإنسانية، قبولاً واستحساناً من قبلهم، كما أشادوا بحرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية فب العديد من المناسبات المختلفة، ومراعاتها للبعد الإنسانب والاجتماعب.