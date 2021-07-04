مركز «رؤية» لأول مرة في معرض الكتاب لدعم ذوى الإعاقة البصرية

يُشارك مركز رؤية لذوي الإعاقة البصرية، التابع لجمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع بسوهاج بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، بالتجمع الخامس، والذي يستمر إلى 15 يوليو الجاري، حيث يشارك المركز في جناح 15 B صالة 3، من المعرض، وبمجموعة مبتكرة من الألعاب الترفيهية والوسائل التعليمية والقصص وكراسات التلوين الدامجة لذوي الإعاقة البصرية مع المبصرين، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب الثقافية المطبوعة بطريقة برايل.

وعن المشاركة، قال سامح سعد، مدير مركز رؤية في تصريحات لـ«الوطن» إنهم لأول مرة يشاركون في معرض الكتاب، ويأتى ذلك لتسليط الضوء على احتياجات ذوي الإعاقة البصرية الترفيهية والتعليمية والثقافية ودمجهم بالمجتمع، ورفع وعي المجتمع بحق هذه الفئة في اللعب والترفيه والثقافة.

وتابع «سامح» قائلا: «قدمنا العديد من الألعاب الترفيهية والوسائل التعليمية الدامجة، أى التي من الممكن أن يتشارك في اللعب بها كل من الكفيف والبصر معا، وهى الألعاب التي تعمل على دمع هذه الفئة مع أشقائهم وأصدقائهم، وكذلك بالعديد من القصص المكتوبة بطريقة برايل ومكتوبة بالطريقة العادية في قصة واحدة بحيث تتتمكن الأم من مشاركة ابنها الكفيف أو شقيقه أو صديقه فى كتاب واحد، خاصة في ظل صعوبة تعلم المبصرين لطريقة برايل، كما نقدم في المعرض مجموعة من كراسات التلوين، حيث تأتي الصور بحواف بارزة تساعد الطفل في التلوين، كما نصحح أفكار أفراد المجتمع حول ما يخص الكفيف منها الكتابة بطريقة برايل».

وأوضح مدير مركز رؤية لذوي الإعاقة البصرية، إن المركز تأسس عام 2010 في سوهاج، وهو مركز خدمات متكامل يرفع شعار «الكفيف من التكوين إلى التمكين» حيث تُغطي خدماته صعيد مصر بشكل عام ومحافظات سوهاج وقنا وأسيوط بشكل خاص، من خلال فروعه في هذه المحافظات، حيث يُقدم خدماته إلى ما يزيد عن 1000 مستفيد من ذوي الإعاقة البصرية في هذه المحافظات، وذلك في الفئة العمرية من سن 4 سنوات فما فوق.

متابعا: «تدور خدمات المركز في إطار أربعة محاور أساسية: خدمات التعليم والتدريب، التأهيل والتمكين، الدمج والإتاحة، إنتاج الألعاب والوسائل التعليمية والترفيهية، كما يسعى المركز إلى دمج ذوي الإعاقة البصرية من خلال عدد من المبادرات، كما نفذ المركز مبادرة الألعاب التعليمية والترفيهية والتي تهدف إلى إنتاج وتطوير عدد 15 لعبة مبتكرة ودامجة تمكن الأطفال والشباب من ذوي الإعاقة البصرية من ممارسة حقهم في اللعب مع أقرانهم من المبصرين.