«الاتصالات»: 25 خدمة حكومية جديدة على بوابة «مصر الرقمية» خلال أسابيع

قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم إضافة 25 خدمة إضافية إلى الـ94 الموجودة على بوابة «مصر الرقمية».

وأشار إلى أنه تم إجراء 13 مليون معاملة على بوابة «مصر الرقمية» منذ انطلاقها، وتتراوح بين استعلامات ومعاملات مباشرة مع الكثير من الجهات الحكومية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «أنا والمسؤول»، مع الإعلامي رمضان حبيب، الذي يُعرض على قناة «الحدث اليوم».

نستهدف الوصول لـ 500 خدمة عبر «مصر الرقمية» بحلول 2030

وأضاف «العطار»، أن المستهدف خلال 2030 هو الوصول إلى 500 خدمة عبر بوابة «مصر الرقمية»، مشيرًا إلى أن البوابة تشهد حاليًا تفاعلًا كبيرًا من المواطنين، إذ أن عدد المشتركين بها وصل إلى 4 ملايين مشترك.

وأكد أن بوابة «مصر الرقمية» لا تحمل أي رسوم جديدة، والرسوم الموجودة على المنصة هي نفس الرسوم المقررة من الجهة مقدمة الخدمة، والوزارة تسعى لإدخال خدمات جديدة مثل شهادات الطلاق والزواج وخدمات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

نسعى لتحسين خدمة الإنترنت والهاتف المحمول

وأشار نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، إلى أن هناك سعيًا من قبل وزارة الاتصالات لتحسين خدمة الإنترنت والتليفون المحمول، وهذا واضح في الإعلان عن الترددات الجديدة خلال الأسبوع الماضي، لأن هذه الترددات من شأنها أن تفتح المجال بالعمل بشكل أكبر، موضحًا في الوقت نفسه أن الدولة تستهدف من خلال إنشاء المدن الذكية تقديم مختلف الخدمات الحكومية بشكل مميكن وليس ورقي.