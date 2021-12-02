مركز معلومات مجلس الوزراء :قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلي نموا بين قطاعات الدولة 2020/2021

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف يوضح النمو المستمر لمؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل التوجه الاستراتيجي للدولة لبناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميًّا في جميع مناحي الحياة.

16% معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و5% نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الاجمالى

وأوضح الانفوجراف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة فى 2020/2021 بمعدل نمو بلغ نحو 16%، فيما ارتفعت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% في 2017/ 2018 إلى 5% في 2020/ 2021.

وأبرز الانفوجراف نمو الصادرات الرقمية في 2020/ 2021 بنسبة 25%؛ مقارنة بالعالم المالى 2018/2019 .

٦٠ مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكة الانترنت

كما كشف الانفوجراف عن أهم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ حيث تم ضخ استثمارات بقيمة 60 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الانترنت، كما يتم تنفيذ مشروع لنشر مراكز ابداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ حيث شملت المرحلة الأولى من المشروع الانتهاء من انشاء سبعة مراكز، فيما تستهدف المرحلة الثانية انشاء 9 مراكز أخرى ،

إطلاق أكثر من ٩٠ خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية

بالإضافة الى اطلاق أكثر من 90 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية فيما يستهدف الوصول الى 100 خدمة مع نهاية العام الحالي ؛ فضلا عن ضخ استثمارات بقيمة 4 مليار جنيه لتطوير البريد المصري خلال 2021.