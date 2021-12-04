محمد شريف يتصدر ترتيب هدافي منتخب مصر في عهد كيروش

نجح محمد شريف، مهاجم منتخب مصر والفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تصدر ترتيب هدافي الفراعنة في عهد المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، الذي تولى المسؤولية في شهر سبتمبر الماضي، خلفًا لحسام البدري.

قاد «كيروش» المنتخب المصري في 7 مباريات حتى الآن، ونجح الفراعنة في عهده في تسجيل 16 هدفًا منها 3 أهداف لصالح محمد شريف، مهاجم المنتخب وفريق الأهلي.

ونجح «شريف» بهدفه اليوم في مرمى السودان في فض الشراكة مع زميله محمد مجدي أفشة، في صدارة هدافي المنتخب في عهد البرتغالي كيروش، حيث كانا قبل مباراة السودان برصيد هدفين لكل منهما.

وللمزيد من التفاصيل اضغط هنا