سيف زاهر يفجر مفاجأة: كهربا يرحل عن الأهلي في يناير وعرض سعودي لـ محمد شريف

كشف الإعلامي سيف زاهر عن مفاجأة مدوية داخل صفوف النادي الأهلي، تتعلق بمصير الثنائي محمود عبدالمنعم كهربا ومحمد شريف مع القلعة الحمراء، خلال الموسم الجاري.

وقال سيف زاهر خلال حديثه في برنامج «ملعب أون تايم»، أن كهربا سيرحل عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية بسبب كثرة الأزمات بينه وبين بيتسو موسيماني.

وأضاف «زاهر» أن محمد شريف مهاجم الفريق الأحمر ومنتخب مصر، تلقى عرض من الهلال السعودي، ولكن إدارة النادي الأهلي ترفض التخلي عنه سواء على سبيل البيع او حتى الإعارة.

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