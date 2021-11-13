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الأهلي ينفي مفاوضات انتقال محمد شريف لروما الإيطالي

كتب:

أحمد خالد
10:54 ص | السبت 13 نوفمبر 2021
محمد شريف

محمد شريف

ترددت تقارير خلال الساعات الماضية تفيد بـ اهتمام نادي روما الإيطالي بمحمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب الوطني، وذلك بعد تألق اللاعب خلال الفترة الماضية ضمن صفوف الأهلي وتصدره قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز في نسخته الماضية فضلًا عن انضمامه إلى صفوف المنتخب الوطني خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

من جهته، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن حقيقة دخول روما في مفاوضات مع محمد شريف لضمه الفترة المقبلة، وأكّد المصدر لـ«الوطن سبورت» أنَّه لا صحة لما تردد عن تلقي اللاعب عرضًا من نادي روما الفترة الماضية.

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