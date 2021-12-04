محمد الشناوي: هدفنا الفوز بكأس العرب.. ومباراة الجزائر نهائي مبكر

أعرب محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب المصري عن سعادته بالفوز بخماسية دون رد على المنتخب السوداني في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وقال «الشناوي» في تصريحات عقب المباراة عبر قناة بي إن سبورت: «إحنا جايين وعينيا على التتويج ببطولة العرب، منتخب الجزائر قوي ونحترمه والمباراة بيننا في الجولة الثالثة ستكون بمثابة نهائي مبكر في كأس العرب».

الشناوي: يا رب نكون على نفس الروح دائما في المباريات المقبلة

وتابع: «أشكر اللاعبين على الأداء والنتيجة، ويا رب نكون على نفس الروح دائما في المباريات المقبلة، وأي شخص يلعب في صفوف المنتخب يكون على قدر المسؤولية ولا يوجد أي أحد يلعب باسم نادي وجميعا نلعب لمنتخب مصر ونسعى دائمًا لرسم الابتسامة على وجوه جميع المصريين».

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