«نجوى» في دعوى خلع: هرب بعيالي برة مصر وسايبني سنتين متعلقة

دعوى خلع أقامتها «نجوى»، ضد زوجها، بعد زواج دام 9 سنوات، وبررت سبب دعواها بأن زوجها تركها معلقة لمدة عامين، كما أنها فوجئت بأنه سافر خارج البلاد برفقة أبنائها دون علمها.

طلبت الطلاق بسبب خيانته

قالت «نجوى»، أمام قاضي محكمة الأسرة، بالتجمع الخامس، إنها طلبت الطلاق من زوجها بسبب أنه كان يخونها باستمرار، ووقتها رفض وتعند معها، وأضافت أنه كانت تجمعهما قصة حب قبل الزواج دامت لـ 3 سنوات، وبعدها تقدم لخطبتها وعندما انتهيا من تجهيز شقة الزوجية تم الزواج وأنجبت في أول سنوات زوجها 3 أطفال «ولد، وفتاتان»، وكانت حياتها تسير بصورة طبيعية.

ترك المنزل ورفض تطليقها

وأضافت الزوجة أنها منذ بداية زواجها كانت تشك بتصرفاته وأنه على علاقة بنساء أخريات، ولكن لم تتأكد، فصمتت حتى تحافظ على استقرار المنزل والأولاد، وبعد 5 سنوات بدأ في خيانتها دون استحياء، وعلمت كل شئ حتى أنه كان يتحدث معهن عبر الهاتف في المنزل، وعندما طلبت الطلاق منه تعند معها، وبعد أشهر ترك لها المنزل ومنع التواصل معها وكان يتواصل مع الولاد، وعندما تواصلت معه وطلبت الطلاق رفض.

سافر للخارج بأبنائهما دون علمها

وتابعت الزوجة: «بعد فترة طلب أن ولاده يرحوا يعقدوا معاه مدة الإجازة، وأخدتهم لحد عنده بنفسي، ولما اتكلمت مع بنتي قالت لي أنهم بيخططوا يسافروا فسمحت لهم على أساس أنهم هيسافروا في مكان جوة مصر، لكن بعد أسبوع اتفاجئت أنه سافر بيهم بره البلد، وبينقل ليهم حياتهم كلها، وبكدة مش هقدر أشوف ولادي تاني، وقال لي خليكي أنتى كدة متعلقة».

وأشارت نجوى في دعواها أنها لجأت لأهل زوجها، وترجتهم للإفصاح عن مكان سفره، لكنهم رفضوا بشده، وهددوها بالتشهير بها في مكان عملها، في حال إقامتها دعوى خلع على ابنهم.

واختتمت الزوجة دعواها بأنها لجأت لمحكمة الأسرة، لرفع دعوى خلع ودعوى أخرى لضم حضانة أطفالها، وما زالت الدعوتان منظورتين أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيهما حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم الحكم فيهما في دور يناير القادم.