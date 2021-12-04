شقيقان ينهيان حياة مسن في المنيرة.. «كانوا عايزين يسرقوا حلة»

شهدت منطقة المنيرة الغربية التابعة لمديرية أمن الجيزة، واقعة غريبة من نوعها، بعدما أقدم شقيقان على قتل مسن، بعدما دلفا بالعقار الذي يسكن به، لسرقتة حلة طهي، وعندما قاومهما، اعتدوا عليه بطعنة نافذة في الجسد أودت بحياته، وتم القبض على المتهمين، وتباشر النيابة التحقيقات معهما.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل البواقعة، عندما تلقى قسم شرطة المنيرة الغربية بلاغا يفيد بمقتل مسن نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة، وتبين مقتل مسن على يد شقيقين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و20 عامًا، بعدما قاومهم خلال سرقتهم حلة طهي من منزله الذي يعيش فيه بمفرده.

حبس المتهمين 4 أيام

وتمكن الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عرض على الطب الشرعي

كما أمرت النيابة العامة بنقل جثمان المجني عليه إلى المشرحة لتوقيع الصفة التشريحية لبيان ملابسات الواقعة، وعرض المتهمين على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان حالة المتهمين وقت وقوع الجريمة والكشف عن تعاطيهم المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة التحريات النهائية بشأن الواقعة وملابساتها، وطلبت من الطب الشرعي إرسال تقرير الصفة التشريحية الخاصة بسبب وفاة المجني عليه لاستكمال التحقيقات.