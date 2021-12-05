انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي وسط إجراءات وقائية مشددة (صور)

بدأت منذ قليل امتحانات الصف الرابع الابتدائي، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وجاء الامتحان من 10 أسئلة «صح وخطأ» واختيار من متعدد وسؤالي مقالي.

10 أسئلة «صح وخطأ» واختيار من متعدد وسؤالي مقالي

وقال عبدالعزيز حسن، مدير إدارة البساتين التعليمية، إنَّه قرر عقد امتحان الصف الرابع الابتدائي على مستوى الإدارة التعليمية وليس على مستوى المدرسة، مؤكّداً أن عقد الامتحان على مستوى الإدارة يضمن تحقيق مبدأ الشفافية.

الامتحانات مباشرة وتعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين

وأضاف مدير إدارة البساتين التعليمية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الامتحانات مباشرة وتعتمد على فهم الطالب وليس الحفظ والتلقين.