ثقافة شرم الشيخ تنظم يوما ترفيهيا لطلاب المدرسة الفكرية بطور سيناء

قال أحمد فريج وكيل وزارة الثقافة بجنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم الأحد، إن المحافظة مليئة بالمواهب الشابة، خاصة طلاب المدارس الذين يقومون بأعمال فنية ومهارات إبداعية في شتي المجالات، لافتا إلى توقيع بروتوكول مع مديرية التربية والتعليم لاكتشاف المواهب في مدارس جنوب سيناء، بهدف صقل هذه المواهب وتنمية مهاراتها عن طريق خبراء متخصصين في مجالات الفن والثقافة.

وقال إن هناك خطة وضعتها وزارة الثقافة، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين، مضيفا أن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، أقامت العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

اكتشاف المواهب

وقال أحمد فريج، إن قصر ثقافة شرم الشيخ نظم أمس بعض الأنشطة بهدف اكتشاف المواهب، ضمن البرنامج الشهري المدرج لاكتشاف المواهب في شتي مدن المحافظة، والذي يجري تنفيذه عن طريق قصور وبيوت الثقافة الموجودة علي أرض جنوب سيناء.

وقال إنه جري تقديم فقرات فنية متنوعة في مجال الغناء والتمثيل، حيث اُكتشفت خلالها العديد من المواهب الفنية بمدينة شرم الشيخ واعدادهم للمشاركة في المجالات الفنية المختلفة، تحت إشراف وتنفيذ أيمن موافي.

يوم ترفيهي لطلاب المدرسة الفكرية

وأكد وكيل وزارة الثقافة، أن قصور الثقافة تهتم بذوي القدرات الخاصة وتسعى لتنمية مهاراتهم، وتنظم حفلات وتكرم المتفوقين، وقال إنه جري تنظيم يوم ترفيهي بمناسبة اليوم العالمي لزوي الاحتياجات الخاصة لطلاب مدرسة التربية الفكرية بطور سيناء داخل قصر ثقافة شرم الشيخ، عُرض خلاله فيلم كرتون، وأعقبه تنظيم فقرات فنية مختلفة قدمتها الشاعرة أميمة اسماعيل مديرة قصر ثقافة شرم الشيخ.

وقدم طلاب المدرسة الفكرية فقرات عبروا من خلالها عن طاقتهم الإبداعية، مؤكدين علي أن لديهم قدرات خاصة والكثير من المواهب التي من الله عليهم بها ليتغلبوا علي صعوبات الحياة.

المحافظ يدعم طلاب المدرسة الفكرية

وقالت وسام علي عبد الفتاح مدير مدرسة التربية الفكرية، لـ«الوطن»، إن أبنائها لديهم مواهب حقيقية في الفن والموسيقي والرسم، مؤكدة أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء يقوم بدعم المدرسة سنويا ويحضر كل الحفلات التي يقيمها الطلاب.