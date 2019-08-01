قصر ثقافة شرم الشيخ يحتفل بذكرى ثورة يوليو

واصل قصر ثقافة جنوب سيناء، احتفاله بذكرى ثورة يوليو المجيدة، حيث نظم قصر ثقافة شرم الشيخ حفلا فنيا احتفالا بالثورة تضمن عرض التنورة الراقصة والقبقاب أمام ساحة القصر.

كما نظم عرض موسيقي لفرقة شرم الشيخ للموسيقى العربية، بقيادة الفنان نشأت فخري على مسرح القصر، وقدمت الفرقة مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية للمطربين عمر عادل ومحمد صالح، تلاها عرض فني لفرقة الفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد عبد الحي.

وقدمت الفرقة مجموعة من التابلوهات الفنية المبهرة منها "رقصات الصعيدي" و "النوبة" و"الحجالة" كما تضمن الحفل فقرة للمواهب الصغيرة في الغناء إلى جانب ورشة إعادة تدوير لتصنيع تابلوهات فنية بالمسامير لشخصيات سياسية أثرت في قيام ثورة يوليو.

وأدارت الورشة الفنانة التشكيلية شيماء رحيم بمشاركة عدد من رواد القصر بهدف تنمية المهارات الفنية للشباب .