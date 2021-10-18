اعتماد فرقتي قصر ثقافة شرم الشيخ على هامش انطلاق المؤتمر العلمي الدولي

قال الكاتب الصحفي محمد نبيل، رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، إن المؤتمر العلمي الدولي الثالث للقصور المتخصصة تحت عنوان «الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين الشعوب.. الدورة العربية الأفريقية»، له دلالة على أن شرم الشيخ ليست للسياحة فقط، ولكن لاستضافة المؤتمرات الهامة والمؤثرة، وأن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترأس الكثير من المواقف بيننا وبين أفريقيا، وأن الاهتمام بالموروث الشعبي يدعم القرار السياسي ويدعم القرار الاقتصادي، أو الساعد العسكري والأمني، من الممكن أن نقول في هذا إن العلاقات بين الشعوب وبعضها تقوم على الكيان المجتمعي بشكل عام.

وقال «نبيل»، إنه جرى اعتماد فرقتي قصر ثقافة شرم الشيخ كورال الأطفال تدريب الفنان سعيد غيضان، إشراف ألفت محمود، والفنون الشعبية تدريب الفنان محمد عبدالحي، إشراف الأستاذة صفاء عمار، خلال فعاليات المؤتمر.

جاء ذلك خلال افتتاح برنامج المؤتمر العلمي الدولي الثالث للقصور المتخصصة تحت عنوان «الموروث الفنى والحرفى لغة تواصل بين الشعوب.. الدورة العربية الأفريقية»، برئاسة دكتورة إيمان البسطويسي أستاذ الأنثربولوجيا بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة.

معارض وورش لحرف مصرية أصيلة

تفقد المشاركون معرض منتجات زي المرأة الصعيدية وحلايب وشلاتين، أعقبه تفقدهم لورش ومعارض الإدارة العامة للقصور المتخصصة، تضمنت ورشة الحلي لمحمود فاضل، والسجاد اليدوي لبيومي فوزي قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، والحصير لصالح بدر الدين قصر ثقافة الشرفاء للحرف التراثية، بالإضافة لمشاركة قصر الإبداع بـ 6 أكتوبر، تلاها معرض الفن التشكيلي، والذي ضم 20 لوحة فنية، ثم معرض الحرف التراثية، ويتضمن المعرض منتجات «الخزف، الخرز، الأربيسك، النحاس، الخيامية، السجاد، والكليم».

جاء المؤتمر برعاية الفنانة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء الثقافي التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

كورونا سبب تأجيل المؤتمر

بدأ حفل الافتتاح بالسلام الجمهوري، أعقبه كلمة الدكتورة مني شُعير مدير عام الإدارة العامة للقصور المتخصصة، حيث قامت بالترحيب بالسادة الحضور، وفي كلمتها أكدت بسعادتها بإطلاق فعاليات المؤتمر بعد تأجيله بسبب تفشي جائحة كورونا، وقالت إننا بأمس الحاجة لتفعيل هذا المؤتمر من كل عام لأنه حالة فريدة في جلساته البحثية.

وأضافت أن قيمة البحث العلمي ليست مجرد كتاب على الرف إنما قيمته أنه يغير في المجتمع وتلك رسالتنا، وأنهت كلمتها بتقديم الشكر لمحافظة جنوب سيناء على حُسن الاستضافة، كما قدمت الشكر لإقليم القناة وسيناء الثقافي والقائمين على إنجاح فعليات المؤتمر خلال دورته الثالثة.

محاور التفاعل الثقافي العربي الإفريقي

وقالت دكتورة إيمان البسطويسي رئيس المؤتمر، إنه يمثل تفاعل الثقافات، واستعارتها لعناصرها من بعضها البعض، ملمحًا مهمًا من ملامح الوجود الإنساني ونشاطاته، الذي خُلق ليتفاعل ويتبادل ويتكامل مع نفسه في أماكن متعددة بنتاجاتها المتعددة، لذا يري علماء الإنسان أيًا كان مسمى التخصص العلمي، أن الحضارات الإنسانية البارزة ما هي إلا استعارات واستكمال أدوار لصالح الإنسان والعالم الذي يعيشه ويعيش فيه.

وأضافت أن هذا اليوم ونحن في الدورة الثالثة «الدورة العربية الأفريقية»، نتبادل ونلقي إضاءات مركزة على التفاعل الثقافي العربي الأفريقي في محاور كاشفة، وهي «الثقافة العربية المادية واللا مادية، المد الثقافي العربي عبر العصور، الموروث الفني والحرفي والتنمية في أفريقيا، آفاق التعاون الثقافي العربي، السينما الأفريقية ودورها في التواصل العربي الأفريقي، المرأة والحفاظ على التراث الشعبي الأفريقي، دور المؤسسات الثقافية في دعم الموروث الفني والحرفي».

ختام حفل الافتتاح

واختتم حفل الافتتاح الثقافي لمؤتمر الإدارة العامة للقصور المتخصصة فرقة الفنان محمد عبدالحي للفنون الشعبية، بعرض فقرتها الفنية الاستعراضية «بشرة خير، صعيدي، حلاوة شمسنا، التنورة، البنبوطي»، وفرقة قصر ثقافة شرم الشيخ للفنون الشعبية بعرضها الاستعراضي «متخفوش على مصر»، تدريب محمد عبدالحي، وتحت إشراف صفاء عمار.

الجدير بالذكر أن انطلاق فعاليات المؤتمر مستمر خلال الفترة من 17 حتى 20 أكتوبر 2021.