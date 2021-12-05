الزراعة: نستهدف زيادة القيمة المضافة للقطن لتصل لـ100 مليار دولار

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إنّ الدولة وضعت خطة طموحة قبل 6 سنوات، لتطوير صناعة القطن على مستوى القطاعات كافة، موضحا أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه في العام 2015 بالاهتمام بملف القطن، وبناءً على ذلك اتخذت مجموعة من الخطوات من جانب وزارة الزراعة والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال: «الـ3 وزارات هم المسؤولين عن الملف».

مسعد: وزارة الزراعة مختصة بإحلال وتجديد الأصناف الموجودة

وأضاف «مسعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC»، أنّ وزارة الزراعة كان دورها الأساسي إحلال وتجديد لكل الأصناف الموجودة، وجرى إنتاج عدد من بذور الأقطان الحديثة: «القطن المصري أفضل أنواع القطن على مستوى العالم، وما زال رقم 1».

وأوضح أنّه وخلال الـ30 عام السابقين منذ عام 1994 وحتى 2015، كان هناك تراجع في مستوى الزراعة والصناعة على حد سواء، لكن بعد عام 2015 خصصت الدولة أكثر من 21 مليار جنيه لتطوير مصانع الغزل والنسيج: «عندنا صناعة قوية، والدولة اختارت قطاع الغزل والنسيج عشان تقدر تحقق فيهم تطورات صناعية سريعة وملموسة».

وأكد أنّ المستهدف زيادة القيمة المضافة للقطن لدرجات عالية تصل لـ100 مليار دولار مستقبلا، إذ إنّ تصنيع الأقطان في مصر قبيل تصديرها بإضافة مرحلة أو 2، يكون له عائد اقتصادي مهم على الاقتصاد المصري.

وتابع: «السنة اللي فاتت في 2020 كنا زارعيين 183 ألف فدان وأنتجنا 1.3 مليون قنطار، والسنة اللي فاتت صدرنا 2 مليون قنطار، ولما دخلنا الموسم الجديد مكانش عندنا بواقي، والسنة دي زرعنا 237 ألف فدان والمستهدف كان 250، وحققنا خطتنا بنسبة 95%».