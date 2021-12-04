«الزراعة»: نجاح صادرات القطن تحقق نتيجة سنوات من العمل والتخطيط

قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف القطن على كافة المستويات، ساهم بشكل كبير في إعادة مصر إلى السير بالاتجاه الصحيح والسليم نحو إعادة إحياء زراعة القطن من جديد، ومن ثم إعادة إحياء صناعة الغزل والنسيج في مصر، موضحًا أن النتائج الجيدة التي تحققها صادرات القطن حاليا ليست نتاج عام واحد فقط من العمل، بل تحققت بعد تخطيط ودراسة وتنفيذ احتاج لسنوات.

وأوضح «مسعد»، في مداخلة هاتفية، مع برنامج «اليوم»، المذاع على شاشة dmc، أنه يعتقد بأن مصر على الطريق الصحيح الآن فيما يخص ملف زراعة القطن، مصرحًا أنه يتوقع أن تشهد تلك الصناعة قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة.

وضع زراعة القطن

وأردف مدير معهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، أنه إذا ألقينا نظرة سريعة على وضع زراعة القطن في مصر قبل 6 سنوات، تحديدًا في عام 2014، سنعلم جيدًا مقدار التقدم الذي حققته مصر على مستوى تلك الزراعة.

جهود وزارة الزراعة

وأشار إلى أن وزارة الزراعة، عملت بكل جهدها خلال تلك السنوات لإحياء هذه الزراعة من جديد، موضحًا أن الوزارة عملت على إحلال وتجديد كل الأصناف التي كانت موجودة في مصر، كما كان هناك اهتمام خاص بملف التقاوي والبذور، بعد القرار الرئاسي رقم 4 لسنة 2015، والذي يعتبره بشكل شخصي نقطة البداية نحو العودة إلى تحقيق تقدم من جديد بملف زراعة القطن.

وأردف أن كل النتائج الجيدة على مستوى هذا الملف، التي يشيد بها الكثيرون الآن، تحققت نتيجة لكل هذه الجهود على مدار السنوات الماضية، موضحًا أن تدشين منظومة جديدة لتسويق القطن ساهمت بشكل كبير في ارتفاع صادراته إلى هذا الحد الموجود عليه الآن.